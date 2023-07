"Si no le saco el abono, me mata": así fue el primer día de renovación de los abonos del Sporting en El Molinón

"Este será el año 51 que estaré abonado, soy insignia de oro". Manuel Alonso, noreñense jubilado, fue uno de los aficionados que se acercaron ayer a El Molinón para renovar su abono. Nueve primeras horas para adquirir el carné de la temporada 2023-24 marcadas por la fidelidad y la ilusión. "Yo vengo sin saber nada del precio, para mí ya es tradición renovar el abono y me da igual que suba o baje", declaró un animado Alonso que afrontará una temporada más al pie del cañón con las mismas ganas que el primer día.

Desde padres con sus hijos, hasta los más veteranos, no han podido esperar y han decidido renovar su abono en la primera oportunidad que han tenido en las oficinas del municipal gijonés. Óscar Casado, de 45 años fue uno de los aficionados que se pasó con su hijo, Olai, un joven de 14 años que es abonado desde el primer día que vio la luz. No conoce otra cosa que no sea el Sporting. "Nos pasamos por las taquillas porque así cambiábamos de sitio, ya que no coincidíamos", comentó el padre del joven. Por fin reunidos en la grada este, aplaudían la bajada de precio de su zona. "Me parece correcto que gracias a los descuentos haya bajado un poco el precio, sobre todo viendo lo que hay por otras gradas", concluyó Casado, ya con su flamante nuevo abono en la mano.

Ignacio Díaz, limpiador de 35 años nacido en Mieres, renovó su abono en la grada de animación para su segunda temporada completa. "Llevo siendo abonado desde hace una temporada y media, aunque siempre he sido del Sporting", subrayó antes de hablar de las nuevas tarifas. "El precio, a mí, no me ha cambiado, pero es cierto que comparas con otros equipos de Primera División y me parece un poco excesivo, principalmente si no hay fichajes que nos ilusionen", explicó.

Daniel García, de 51 años, acudió a renovar tanto su abono, como el de su hijo Jairo. Socio durante más de 20 años, dejó su asiento en 2017 como protesta contra la familia Fernández. "Salí diciendo que no volvería más hasta que dejaran el club", señaló. Cumplió a rajatabla. El cambio de propiedad con la llegada del Grupo Orlegi le animó a volver a apoyar al club de sus amores in situ y con más ganas que nunca. "Nosotros estamos encima de los ultras e incluso estoy mirando para abonar también a mi hijo pequeño, Ián", concluyó animado por la nueva temporada.

Diego Palacio, agricultor de 33 años, vino desde San Justo, en Villaviciosa, para renovar su abono por decimosegundo año consecutivo. "El precio me subió 5 euros por lo que no me supone un gran problema", comentó. José Antonio Martín Carnicero, trabajador del club de 53 años aprovechó su día libre para renovar el abono de su hija Rocío, abonada desde 2008, la cual instigó a su padre en que no se demorara más allá del primer día para ir a El Molinón. "Si no le saco el abono me mata, porque está en Galicia estudiando y no pudo venir", dijo entre risas.

Eva María Pérez, de 48 años, acompañada por su hijo, Pablo Costales, aún muy pequeño para ir al campo, vio como su madre renovó su abono por decimoctava temporada consecutiva. "Pensé que iba a subir más, aunque podrían estar un poco mejor de precio teniendo en cuenta la situación del equipo", comentó.

Pese a las buenas sensaciones e ilusión general por el nuevo abono que marca una nueva temporada, un cabreado Nicolás Sánchez, abonado desde hace 15 años dijo: "No pueden ser estos precios tan caros para que luego terminemos décimos con suerte". Las reacciones a la imagen vertical del nuevo carné, con un abuelo y su nieto, fueron en cambio positivas. "Este nuevo diseño me gusta mucho más, es más juvenil y actualizado", comentó Mario Iglesias, gijonés de 24 años. En la misma línea se situó Marina Gallego, otra joven de 19 años que se acercó a las taquillas: "Este año parece que tenemos una credencial a un evento en vez de el típico abono aburrido", concluyó.