Miguel Ángel Ramírez se queda. El entrenador canario ha decidido desestimar la oferta para volver al fútbol ecuatoriano y cumplirá su contrato con el Sporting. Así lo han acordado el club y el técnico durante una última conversación después de transcender la propuesta del Barcelona de Guayaquil para hacerse con sus servicios. Guerra fue claro durante la presentación de Rubén Yáñez: el club quiere gente con cero dudas en el proyecto y comprometida al cien por cien. Ni el club tiene dudas ya con su futuro ni el entrenador titubea. El Sporting y Ramírez se subirán juntos mañana al avión con destino a México con el que se iniciará la gira por tierras aztecas.

"Tiene una propuesta, ha tenido otras en este tiempo. Eso habla de su nivel, del nivel del entrenador que hay y de que está valorado fuera de Gijón. Honestamente, hasta ahí". David Guerra confirmó este lunes que Miguel Ángel Ramírez tenía una oferta del Barcelona de Guayaquil para convertirse en su entrenador. El presidente ejecutivo lo desveló tras habérselo comunicado el propio técnico tras el entrenamiento matinal en Mareo y después de que varios medios ecuatorianos se hicieran eco de la situación. Guerra descartó que hubiera una negociación abierta para su marcha.

"Nadie se ha puesto en conctacto con nosotros (en referencia al club ecuatoriano). Es una persona que tiene contrato y, al igual que otra persona del club, cero dudas y compromiso de estar aquí. Hasta la fecha, lo he visto", señaló David Guerra. "Después de ver todo el revuelo que hay, he hablado con él y me ha dicho que esto es verdad porque en Ecuador él es conocido, pero nada más. Es eso lo que tenemos que valorar, el compromiso y estar comprometido al cien por cien con el club. Eso es lo que vamos a valorar", añadió sobre la voluntad que ha mostrado Miguel Ángel Ramírez en un primer momento.