"Quiero seguir creciendo y jugar, no tengo miedo a salir fuera"

Logró el ascenso a Segunda División con el Alcorcón y ahora espera nuevos retos tras finalizar su vinculación con el conjunto alfarero. Berto González (Avilés, 1998) se entrena en su ciudad natal, a las órdenes de un preparador físico, tras unos días de descanso en Mallorca. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA para hablar del pasado, presente y futuro.

–¿Tiene alguna preferencia para jugar ahora?

–No le tengo ese miedo a salir fuera, depende del proyecto deportivo y las condiciones. Me da igual el lugar. Busco algo que me haga seguir creciendo y demostrar mi nivel.

–¿Cómo lleva la incertidumbre de estar sin equipo?

–De momento estoy tranquilo. Confío en que saldrá algo bueno, al fin y al cabo acabamos la temporada muy tarde y tan sólo llevo una semana y media de vacaciones.

–Tras una vida en Mareo, ¿dio vértigo salir?

–Salir de casa es una situación difícil. Cuando sales, al principio, te da miedo. Es dar el paso y…. Pero creo que todo fue bien (con la decisión de salir). En el Alcorcón se hizo un equipo para subir. He crecido como persona, pero también como futbolista. Vivir un ascenso ha sido único. Nunca lo había vivido.

–¿Hace frío fuera de Mareo?

–Cuando sales pasas algo de miedo. No es fácil. Mareo es una de las mejores canteras de España. He estado diez años y agradezco toda la formación que me han dado Mareo y el Avilés. Estoy muy agradecido. Soy lo que soy en parte por ellos.

–¿Lo pasó mal en el Sporting al ver que no jugaba?

–Es complicado. Lo que siempre quieres es jugar. Pero lo he llevado bien. Siempre con energía positiva. No me he frustrado. He hecho todo lo posible para jugar.

–¿Cuándo vio que se le escapaba el tren del Sporting?

–Yo sigo abriendo la puerta al Sporting. Lo haré siempre. Ojalá algún día pueda volver a casa, la verdad. Quiero trabajar duro para demostrar que algún día puedo jugar en el Sporting.

–¿Siguió la pasada campaña al equipo rojiblanco?

–Siempre. He visto todos los partidos que no me cogieron jugando con el Alcorcón. Será siempre el equipo de mi vida. Lo seguía desde que tenía tres años.

–¿Le queda alguna espina?

–Me quedo con la espina de marcar un gol en El Molinón y lucharé para que ese momento llegue. Pero como local (risas).

–¿Ha sido feliz en el Alcorcón?

–He sido muy feliz en el Alcorcón. Me ha ayudado a madurar. Tuvimos un muy buen grupo de gente. Todos nos ayudamos. Eso fue gran parte del éxito.

–Babin, Pablo García, Álvaro Bustos, Chiki...

–Había mucha gente que nos conocíamos y creamos un grupo muy bueno y sólido. Todos sumamos y ayudamos.

–¿Qué busca ahora?

–Seguir jugando y creciendo. Al final es lo que me va a hacer mejorar. Lo importante para mí es jugar y tener un proyecto donde sea importante y me den ese papel. Ahora lo que quiero es jugar.

–¿Sigue al Avilés?

–Vi bastantes partidos. Es una faena… Engancharon a la afición e hicieron todo bien, y es una pena que en el último partido se les escapara el ascenso. Creo que están haciendo las cosas muy bien. Ahora con Vidales… Lo tuve en el Sporting y me parece muy bueno.

–¿Qué le parece el proyecto de Diego Baeza?

–Siempre les desearé lo mejor. Estuve tres años en el club y les estoy muy agradecido. Ojalá puedan volver donde se merecen.