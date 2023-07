“El recibimiento ha sido espectacular. Desde el primer día me he sentido como en casa. Muy contento y muy ilusionado”. Rubén Yáñez (Gerona, 1993) fue presentado este lunes en Mareo como nuevo jugador del Sporting, por el que firmó por las próximas tres campañas. El guardameta estuvo acompañado por David Guerra, quien destacó “la valoración que has tenido del Sporting por delante de otros clubes. Es de agradecer”. Yáñez reconoció que tuvo más ofertas, sin citar nombres, pero fue el Leganés el club que más fuerte apostó hasta el final, siendo clave, como señaló el propio futbolistas, su encuentro con Gerardo García en Málaga.

Por qué el Sporting. “El Sporting es un club grande, lo considero así. No hace falta que lo diga. Me motiva mucho tener una afición grande detrás, jugar cada semana en El Molinón”. La reunión con Gerardo. Tuvimos unas conversaciones muy fluidas. Buenas sensaciones. Había otros equipos. Desde el primer momento que hablé con Gerardo (García, director de gestión deportiva), cuando tuvimos una reunión, desde ese momento ya tenía la cabeza aquí, en Gijón”. Objetivo personal. “Realizar una buena temporada, que ese objetivo personal llegue a ser grupal”. Cómo se definiría. “Me defino como un portero que en situaciones de balones aéreos va muy bien, y en situaciones de portería, soy un portero bastante explosivo y reactivo. He ido adaptándome siempre al perfil del equipo”. El proyecto. “Tengo cero dudas del estar aquí. La gente que está cerca de mí lo sabe. Me tiró la ilusión del proyecto, de estar en un club grande”. La responsabilidad. “Presión, ninguna. En la gestión de esta presión ya tenemos callo. Soy el primer fichaje, pero es algo que también me hace ilusión, me motiva”. Cuéllar y Mariño. “No tengo duda de las figuras que han sido. Yo estoy orgulloso de defender esta portería, porque es importante en el fútbol español Con ganas de competir ya”. ¿Ascenso o play-off? “Esos objetivos es a lo que aspiran todos los equipos grandes. Segunda es una categoría dura, el Sporting no va a competir para mantenerse, las campañas pasadas no fueron las mejores, y vamos a intentar estar lo más arriba posible, y luego se irá perfilando. Todo el mundo sueña. Mi objetivo personal es ascender, pero es muy difícil. Ya desde el principio hay que ir todos a una y a competir al cien por cien”. El equipo. “Las sensaciones son muy buenas. El equipo ha venido muy bien físicamente. Esas sensaciones son positivas de cara a una base para la temporada. Todos los compañeros han dado un muy buen nivel en estos primeros días”. Christian Joel. “Es muy positiva la competencia para aumentar el rendimiento individual. Llevo poco tiempo con los compañeros. Christian y Flo son buenos chicos y tienen un grandísimo nivel. Van a tener un gran futuro. Vamos a tener una competencia sana. De eso se trata”.