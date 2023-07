"Tiene una propuesta, ha tenido otras en este tiempo. Eso habla de su nivel, del nivel del entrenador que hay y de que está valorado fuera de Gijón. Honestamente, hasta ahí". David Guerra confirmó este lunes que Miguel Ángel Ramírez tiene una oferta del Barcelona de Guayaquil para convertirse en su entrenador. El presidente ejecutivo lo desveló tras habérselo comunicado el propio técnico tras el entrenamiento matinal en Mareo y después de que varios medios ecuatorianos se hicieran eco de la situación. Guerra descartó que hubiera una negociación abierta para su marcha.

"Nadie se ha puesto en conctacto con nosotros (en referencia al club ecuatoriano). Es una persona que tiene contrato y, al igual que otra persona del club, cero dudas y compromiso de estar aquí. Hasta la fecha, lo he visto", señaló David Guerra. "Después de ver todo el revuelo que hay, he hablado con él y me ha dicho que esto es verdad porque en Ecuador él es conocido, pero nada más. Es eso lo que tenemos que valorar, el compromiso y estar comprometido al cien por cien con el club. Eso es lo que vamos a valorar", añadió sobre la voluntad que ha mostrado Miguel Ángel Ramírez en un primer momento.

David Guerra continuó, sin ser contundente, sobre el hipotético caso de que el entrenador valore regresar al fútbol ecuatoriano, donde triunfó con Independiente del Valle. "Simplemente me ha dicho que le llegó una propuesta, no que ha aceptado o no, nada más que esa conversación al respecto a esta hora de la tarde. Y vuelvo a lo mismo, tiene contrato y nadie se ha dirigido a nosotros. Solucionaremos lo que tengamos que solucionar, al igual que con el tema de los fichajes, cuanto antes podamos, especialmente en temas delicados, tenemos que tener claridad al respecto", concluyó.