El "amago" de salida de Ramírez del Sporting: paz antes de viajar a México

"El partido hoy nos dice en dónde estamos". El Miguel Ángel Ramírez más crítico se vio tras la disputa de la última jornada de la temporada pasada, el 1-4 de la Ponferradina, en El Molinón. Entonces, habló abiertamente de la necesidad de una revolución en la plantilla, de su confianza en transformar al equipo pese a las críticas y a los malos resultados. También de la dificultad de llevar a cabo esa revolución necesaria en el Sporting en un solo mercado, el actual, el de verano. Por delante quedaban días de planificación, de conversaciones y de marcar objetivos. Fue entonces cuando se metió de lleno en la planificación, también cuando surgieron las primeras tensiones.

Vaya por delante que el Sporting siempre ha intentado proteger a Miguel Ángel Ramírez, de la misma manera que el entrenador ha defendido desde el principio la fórmula de gestión de Orlegi en el club, a la que intentó añadir contactos y prácticas desarrolladas en otros equipos. Ambos pagaron un peaje público por ello, sin importar las consecuencias. La pareja daba imagen de matrimonio perfecto, hasta ayer.

David Guerra, presidente ejecutivo, lanzó dos mensajes contundentes cuando reconoció que, efectivamente, el Barcelona de Guayaquil quería a su entrenador. El primero, que se enteró por el propio técnico, cuando fue a preguntarle al terminar el entrenamiento "después de ver todo el revuelo que hay". El segundo, que lo que prima en el Sporting es la gente que tenga "cero dudas en el proyecto" y "esté comprometido al cien por cien". Y el que quiera entender, que entienda.

Las palabras de Guerra, por mucha sonrisa que incluyeran, han sido el primer toque de atención público al entrenador y parecen dirigidas a no repetir lo vivido con Abelardo. Es decir, aquello de que al principio todo parecía en armonía y luego, las dudas de si aspirar o no al play-off erosionaron el resto (por resumirlo rápidamente). Está siendo un verano caliente. En los primeros días de junio, la directiva del Sporting y Miguel Ángel Ramírez compartieron sus diferencias respecto a su particular forma de abordar la nueva temporada. Orlegi puso sobre la mesa la necesidad de crear un equipo que peleara por estar entre los seis primeros, que no volviera a repetirse la imagen y los resultados del curso anterior. Miguel Ángel Ramírez también planteó sus necesidades deportivas, lo que veía indispensable para aspirar realmente a crear un grupo que luchara por el play-off. Algo pasó en aquella conversación que surgió una importante fricción.

Cali, jugador con el sello Orlegi, se vio obligado a buscar destino y a la hora de fichar, el "tridente" formado entre Guerra, Gerardo García y el propio Miguel Ángel funcionó para firmar a Yáñez. Vuelta a la normalidad y el canario, a tope en su regreso a Mareo. De puertas para adentro dejó claro a los jugadores el papel que tenía cada uno de ellos en una intensa primera charla, en la que incluyó a "aquellos que no cuentan y no quieren marcharse". También fue claro en la oficina: los ritmos de entrada y salida de jugadores no son los que le hubieran gustado. Y a un día de iniciar la gira en México, Ecuador, donde más valorado y respetado se siente, con un ofertón. Charla vespertina y confianza en el proyecto, el Sporting y Ramírez, juntos rumbo al Caribe.