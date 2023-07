Prendes, viaje a México setenta años después: de los tres dólares diarios, a una peculiar prima por marcar

A sus 93 años no perdona su paseo por el Muro, "por la mañana y por la tarde", e incluso de vez en cuando suele acercarse a la Plaza Mayor "a tomarme un vino". Son algunos de los secretos de la salud de hierro y la fértil memoria de José Prendes Vega (Gijón, 1930). Junto a Medina, es el único futbolista con vida de los dieciséis que protagonizaron en 1953 la gira americana del Sporting (Cuba y México). Setenta años después, con motivo de la nueva visita del conjunto rojiblanco a territorio azteca, Prendes recibe a LA NUEVA ESPAÑA para hablar de "un viaje que me marcó de por vida". Medina, más delicado de salud, no ha podido sumarse al encuentro.

"En Cuba nos trataron muy bien, pero es que en México se volcaron con nosotros", avanza Prendes, apoyado en un banco de la residencia Cimadevilla, a los pies de la emblemática iglesia gijonesa de San Pedro. Allí reside desde hace unos años el recientemente nombrado decano de los futbolistas del Sporting. "Aquí me tratan muy bien y tengo mucha libertad", comenta con un puñado de fotografías en su mano. Son todas de aquel viaje a América en 1953, "la primera vez que salí al extranjero, la primera vez que me monté en un avión". Fue la primera vez de muchas cosas. Esas fotos descansan habitualmente en un escritorio de su habitación, donde se acumulan recuerdos de su etapa como futbolista del Sporting. También de sus años en el Murcia, en el Tenerife, el Avilés y el Pelayo "Antes cuidaba de todo esto mi mujer, también había un tío mío que recortaba todo lo que salía de mí en los periódicos. No le daba tanta importancia entonces, pero...", explica el histórico delantero del equipo gijonés. Viudo desde hace dos años y sin hijos, esas fotos y sus sobrinos son ahora su mayor compañía.

"El viaje en sí ya fue una odisea", cuenta Prendes para arrancarse a relatar un sinfín de escalas previas antes de alcanzar el primer destino, La Habana: Madrid, Niza, Fráncfort, Ámsterdam, algún aeropuerto de Irlanda, y "luego creo que en Canadá. El caso es que allí había que repostar y estaba nevando. Sánchez fue el único en atreverse a salir fuera. Los demás no nos movimos". También sitúa en Canadá otra primera vez, la de probar la famosa Coca-Cola. La siguiente parada la tiene bien presente: "Fue Nueva York. Ahí nos metieron a todos en una misma habitación, ya sabe, para que nadie se perdiera, a la espera del siguiente vuelo. El caso es que había unas azafatas que sabían que éramos españoles y no paraban de decirnos: ‘A ver cómo cantan y tocan las palmas’. Pensaban que éramos folclóricos. Aquello ya empezó a no hacernos mucha gracia".

La expedición rojiblanca, que partió el 28 de junio de 1953 y regresó el 8 de agosto, estaba compuesta por los siguientes jugadores: Sión, Germán, Prendes, Molinucu, Robledo, Medina, Cabal, Iruretagoyena, Glaria, Sierra, Tamayo, Ortiz, Ladreda, Muñiz, Altisent y Sánchez. Todos, liderados por Nogués, el entrenador, continuaron ruta hasta Cuba. Allí contaron con una recepción oficial en la embajada de España en La Habana. Cuenta Prendes que los asturianos emigrados les trataron "como estrellas". No en vano, aquel viaje estaba financiado por la colonia asturiana en América, que había propuesto premiar al mejor equipo de la región durante la temporada 1952-1953. El Sporting, entonces Real Gijón, terminó séptimo en Primera División, con un punto más que el Oviedo, noveno.

"De Cuba recuerdo que el calor era insoportable. Llegó hasta el punto de que yo buscaba siempre atacar por la banda en la que hacía sombra. Si me ponía al sol, mareábame", apunta echando las manos a la cabeza uno de los jugadores más recordados en el Sporting por sus potentes testarazos. En Cuba se disputaron los siguientes partidos: Círculo Gallego-Sporting (1-0); Marianao-Sporting (0-2), y dos veces Sporting-Deportivo Cali, (1-0) y (1-2). Centrar la conversación en México, de nuevo, hace que a Prendes se le ilumine la cara.

"En México estaban entonces mucho más adelantados que nosotros. En Cuba nos enseñaban frigoríficos, pero les decíamos que eso ya lo teníamos aquí, en Gijón. Sin embargo, cuando fuimos a México...", relata con la admiración de aquel chaval que empezó a descubrir mundo gracias al fútbol y al Sporting. "Allí había televisiones, cosas que no habíamos visto. Es más, en México fue la primera vez que hablé en una televisión, porque me entrevistaron. Era increíble, estaban informados de todo. Ibas para allá y sabían más de la política asturiana que todos nosotros juntos", detalla el gijonés.

El recibimiento al Sporting también fue intenso en territorio azteca. Prendes subraya que "un punto más" que lo vivido en Cuba. "Allí estaba el hijo de Belarmino Tomás (uno de los principales dirigentes obreros asturianos en la revolución de 1934), Urcesino creo que se llamaba, que se portó muy bien con nosotros. Eran todo detalles. A la puerta del hotel teníamos disponible hasta un coche para movernos por donde quisiéramos", apunta. El problema era otro, "les perres". "Nos daban tres dólares al día. Con eso en Gijón vivías como un marqués, porque por entonces un dólar era como unas 25 pesetas, de aquella. Pero claro, si ibas a gastar allí, no daban para nada", explica. Hubo que buscarse la vida.

"Se hizo una colecta entre los asturianos emigrados para ayudarnos a pagar nuestros gastos, creo recordar que se sacaron como unos 100 euros de ahora", explica. También hubo alguna ayuda añadida. "La hermana de Ladreda (otro de los jugadores del Sporting) vivía en México y nos prestó dinero. Yo todo lo que llevaba ahorrado lo había gastado ya en la escala de Ámsterdam", cuenta, con mirada pícara. En cuanto a lo deportivo, el exrojiblanco habla de los rivales mexicanos como equipos "con un buen nivel. No eran como un Madrid o un Barcelona, pero sí de clase media para arriba".

Prendes jugó y marcó en México. Hizo el gol del Sporting en la derrota ante uno de los equipos más populares del país, el Chivas de Guadalajara (3-1). Es ahí donde vuelve a su memoria otra joya, las primas por gol. "Cada vez que marcabas te regalaban una caja de camisetas, de esas interiores, de algodón. Yo de aquella no usaba, así que terminé regalándolas. Ahora tampoco las uso ¡eh!, salvo en invierno...", detalla levantándose el polo que viste para dar cuenta de ello. Volvió a marcar en la victoria ante Atlas (0-2), ahora uno de los clubes de los que es propietario Orlegi, y también rival este verano del Sporting. El otro gol fue obra de Sánchez. Hubo un tercer compromiso, el que les enfrentó a la selección mexicana (1-1). "Iba un montón de gente a vernos. El ambiente y los campos... Todo fue muy guapo", asegura Prendes.

A la hora de volver a casa, la odisea en cuanto a las escalas de la ida fue parecida. Cuando tocó echar mano a la cartera, la cosa tampoco cambió mucho. "Tenga en cuenta que de aquella vivir del fútbol no es como ahora. Entonces los sueldos no tenían nada que ver. Los futbolistas de hoy son todos millonarios", avisa Prendes para poner todo en contexto. "El caso es que llegamos y pedí un taxi para ir a casa. Tuve que decirle a Molinucu que me dejara cien pesetas", apunta, de nuevo con sonrisa mordaz, quien fuera futbolista del Sporting durante nueve temporadas.

La resaca de aquel viaje fue dura. El conjunto rojiblanco perdió la categoría a la temporada siguiente, regresando a Segunda División. Muchos atribuyen como causa del descenso aquel viaje realizado a América, algo muy poco habitual entonces, por haber impedido que el equipo se preparara en las mejores condiciones posibles. Prendes no tiene tan claro que fuera la única causa. "Esa temporada nos quedamos sin Cholo Dindurra, y aquello nos costó mucho", subraya. Prendes, quien llegó a ser seleccionado por el equipo B de España y dejó campañas para el recuerdo como sus treinta goles en la temporada 1950-51, que terminó en ascenso a Primera, recoge las fotografías del viaje a México mientras responde a una última pregunta. "¿Qué delantero de los de hoy se parece a mí? Mire, no lo sé, pero le diré que a mí me gustaba aparecer por todos los lados, pero todos los entrenadores me decían que tenía que estar siempre pegado al central rival. Un día que me puse a sacar un córner, no sabe la bronca que me cayó", concluye, de vuelta a su habitación, un incombustible Prendes.

"Hacen falta fichajes y apuntalar la defensa"

"No voy a El Molinón, pero sigo todos los partidos por televisión". José Prendes se mantiene al día de la actualidad del Sporting. "Hacen falta más fichajes. Sobre todo, apuntalar la defensa", sentencia quien ascendió a Primera con Sporting y Tenerife y sabe lo difícil de una tarea que espera el conjunto gijonés cumpla esta campaña. "En Segunda, que no te metan goles es muy importante. Cualquier detalle, cualquier rebote, te puede hacer ganar o perder. Por eso hay que aprovechar cada vez que te pones 1-0. Un gol cuenta mucho en Segunda", afirma. "Como no traigan alguno nuevo, no lo veo muy claro. Ya ha visto que en los últimos años, más que salvarnos nosotros, hemos conseguido mantenernos más por deméritos del resto", concluye el exrojiblanco.

"La nueva camiseta ye muy guapa"

Hay una camiseta del Sporting colgada en la habitación de José Prendes, la misma que le regaló el club hace unos meses, cuando fue nombrado jugador decano del club rojiblanco. Es el modelo de la pasada campaña. Al lado, la placa que da fe de ese reconocimiento. "Me llenó de orgullo", reconoce mientras mira hacia ambos. "A ver lo que aguanto ahora", añade, ya con la mirada pícara de otras veces, mientras camina con agilidad reservada a pocos de los que alcanzan los 93 años. "¿De quién ye esa?", pregunta, apuntando a otra camiseta rojiblanca, la del diseño de la actual campaña, que este diario le acerca. Se la enfunda: "La nueva ye muy guapa. Las del Sporting son todes guapes".