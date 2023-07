Djuka ya está en Torreón. El delantero del Sporting de Gijón ya se ejercita esta mañana en Territorio Santos Modelo junto a Lorenzo Del Pozo tras solventar los problemas con el visado que le impidieron iniciar la gira en México junto al resto de compañeros. El delantero, que no pudo viajar de Madrid a Ciudad de México, por un problema con el visado que quedó resuelto en cuestión de horas. Bamba, en cambio, está de camino a España tras no poder solucionarse con celeridad los problemas burocráticos. El Sporting ha enviado todos los papeles a tiempo, pero ha sucedido algún error que aún no se entiende en el club