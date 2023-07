Axel Bamba no está en Torreón. Pero tampoco en Ciudad de México. El central francés vuela en estos momentos de vuelta a España tras no poder resolverse de forma inminente un problema con el visado. Bamba llegó a estar en el aeropuerto de México, pero el defensa se quedó retenido en el control de pasaportes durante horas mientras los servicios jurídicos del club rojiblanco trataron de resolver los problemas burocráticos. La situación no pudo resolverse en horas. El club rojiblanco ha decidido que Bamba vuelva a España y, una vez allí, se tratará de que puedan limarse esos problemas con el visado para que pueda sumarse ya junto al resto de sus compañeros, que hoy suman su segundo día de gira mexicana. Djuka, en cambio, llegará a Torreón este mismo jueves.

El club rojiblanco está en constante comunicación con el defensa, que ayer estuvo acompañado por Mario Cotelo durante su “parada” en la capital del país azteca. Bamba tendrá que pegarse una paliza para volver a España. Se valora incluso que se ejercite un par de días en Mareo para que no acumule más cansancio.