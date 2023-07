"Buscamos que los jugadores del Sporting contribuyan realmente a su tiempo"

Es la presidenta de Ganar Sirviendo, la Fundación del Grupo Orlegi, en la que se integra la Fundación del Sporting. Laura Kalb (Ciudad de México, 21-1-1975) es también la mujer de Alejandro Irarragorri, probablemente la persona que más de cerca ha vivido qué ha supuesto en el máximo accionista del club rojiblanco su primer año en la entidad. De proyectos y futuro habla en su encuentro con LA NUEVA ESPAÑA en Torreón.

–Durante mucho tiempo se creyó en el mundo del fútbol que las fundaciones era un rincón sospechoso, que el dinero entraba ahí. También que eran proyectos más de marketing.

–Para nosotros eso no existe. Una foto protocolaria con los más vulnerables no es el Ganar Sirviendo que llevan escuchando un año. Cuando entramos en el fútbol, lo platicamos con nuestros hijos, y decidimos entrar porque veíamos lo que podíamos hacer con nuestras comunidades a través del fútbol. Ganar Sirviendo es la columna vertebral de todo lo que hacemos.

–¿Qué puede aportar Ganar Sirviendo al desarrollo de Gijón?

–Abrir los ojos. Hoy día siento que estamos dormidos esperando a que alguien nos diga qué hacer. Los gijoneses tenemos que actuar, no esperar a que alguien nos diga qué hacer. Eso es lo que buscamos por medio del Sporting. Todos podemos juntarnos para crear una sociedad mejor: empresarios, Ayuntamiento y el aficionado... Todos debemos trabajar en equipo. El día de mañana me imagino a todos haciendo un voluntariado abierto. No sé cuál es el plan de acción. Pero ahora si piensa, puede imaginar veinte cosas con las que contribuir la sociedad. Pues las vamos a hacer.

–Los jugadores ganan dinero rápido y, desde muy jóvenes, están en una burbuja que les aleja de la sociedad y de los problemas reales de las personas.

–Totalmente. Desde que empezamos en el fútbol, vimos a los jugadores como seres humanos integrales. Son jugadores profesionales, pero tienen en la sociedad una responsabilidad inmensa. El liderazgo que tienen no se puede quedar sólo dentro de la cancha, sino que tiene que salir fuera. Tuve una charla con ellos y les dije que el mundo hoy está carente de liderazgo, de figuras sobre lo que anhelamos ser. Algo que hemos logrado con los jugadores del Sporting es sembrarles esa conciencia sobre lo que ellos pueden hacer fuera de la cancha. Y su disposición ha sido plena. Hace un año platicaba con Tebas, el presidente de LaLiga, y le dije que con nosotros en México todos los jugadores hacen voluntariado. Pero eso no significa traer a un grupo vulnerable y entregar una camiseta. Eso es meramente marketing. Buscamos es que los jugadores del Sporting contribuyan realmente con su tiempo.

–¿Cómo encajaron la idea de perder tiempo de sus vidas para contribuir a la sociedad?

–Es que tuvimos una ventaja: tres jugadores (Cali, Jeraldino y Otero) ya traían en su corazón lo que es Ganar Sirviendo. Nuestra Fundación, «Marea Rojiblanca», ha sido inspirada en los mismos jugadores. Ellos nos marcaron la pauta para ver qué más podían hacer. Ellos han entendido que dejar huella como futbolistas es el sueño máximo, que te recuerden como goleador. ¿Pero qué pasa el día de mañana?

–Están trabajando en tener un proyecto para ayudar en el tema de salud mental.

–Estamos trabajando con distintas instituciones, con la finalidad de realizar alianzas estratégicas, para poder atender el tema de salud mental y en conjunto hacer conciencia a todos los gijoneses y asturianos, de la mejor forma posible. Seguimos desarrollando este proyecto y próximamente habrá más noticias sobre este proceso.

–Destaca la formación integral en los futbolistas.

–Lo primero que tienen que entender los futbolistas es que su vida como profesionales puede ser larga. O muy corta. ¿Cómo vemos nosotros ese tema de ser humano integral? De entrada, es un tema de alimentación, de salud mental, espiritual, que siempre está a la orden del día. Ya tenemos un capellán que se ha incorporado al equipo. Si los jugadores son católicos y quieren un director espiritual, lo tienen. También trabajaremos para que entiendan en qué pueden contribuir a la sociedad. Y, por otro lado, los estudios. Para nosotros son fundamentales. En México hemos logrado que toda nuestra cantera termine preparatoria y tenemos ya a quince canteranos estudiando licenciatura. Eso lo queremos llevar a España. Nada nos gusta más que cuando un jugador se retire pueda tener un futuro.

–Además de colaborar con la Cocina Económica, ¿tienen en mente otras iniciativas sociales para los jugadores del Sporting?

–Sí. Tenemos que ponernos de acuerdo todos los jugadores, pero de todas las categorías, y todas las personas y trabajadores del club. Porque todos los que ahora ve en TSM (Territorio Santos Modelo) hacen voluntariado. Si sumas a todos los jugadores y jugadoras, también sumaras a la afición...

–¿Le preocupa el uso de las redes sociales en los jóvenes?

–Sin duda. Con la cantera monitorizamos cómo están ellos en sus redes sociales.

–¿Pero ese control se hará ahora en Mareo?

–Sí. Se va a hacer ahora. Lo implantaremos en el Sporting. Qué pueden subir, qué no, qué deben... Cuando ellos entienden lo que influyen ellos con sus redes sociales en los aficionados, en los jóvenes, incluso en los adultos... Ahí es cuando hacen el «switch» en la cabeza. Nosotros no queremos controlar lo que hacen. No queremos controlar lo que suben en redes sociales. Queremos ayudarlos a que crezcan como personas.

–Pero en una faceta importante como es la educación en los jóvenes, ¿cómo se consigue no inmiscuirse en las enseñanzas que reciben en los centros escolares?

–De entrada, entendiendo que manejamos distintas edades. Nosotros, cuando damos una charla, no juntamos a los sub-14 con los sub-16 o los sub-20. Cada categoría tiene su educación. Por ejemplo, en el tema de redes sociales no se habla lo mismo con el que tiene 20 que con uno de 14 años. Hay una metodología: el Colegio Orlegi. Llevamos muchos años haciéndola. Y estamos muy orgullosos.

–¿Contratarán a formadores para el día a día en Mareo?

–Siempre hemos tenido varios monitores que están a cargo. En México tenemos a Lorena Fuentes. Ella es la gerente de desarrollo integral de los jugadores.

–¿Una figura psicológica?

–También estamos con eso, sí. Pero no es este caso. Hablo de una figura que acompañe a los jóvenes que muchas veces vienen de fuera sin sus familias, como es el caso de los seis canteranos (de Santos Laguna, Atlas y América).

–¿Un apoyo?

–Sí, un apoyo. Una figura que interactúe entre los jóvenes y los padres y maestros. La que les dice: «tiene que estar ordenado el cuarto». O controla las calificaciones.

–¿Seguirán reforzando la estructura para el Genuine?

–El Genuine está en nuestros corazones. Uno de nuestros pilares es el tema de la inclusión. En México nos encantaría replicar el Genuine. En Atlas tenemos ya un equipo con discapacidad intelectual. Sin duda, es un proyecto que nos apasiona y tiene nuestro apoyo. Dentro de poco tiempo esperamos ser de nuevo sede de La Liga Genuine. Queremos volver a presentar la candidatura para que Mareo sea sede.

–¿Se buscará igualar en Mareo la empleabilidad entre hombres y mujer?

–Creemos que la oportunidad está para todos. No importa si son hombres o mujeres. Buscamos esa calidad.

–¿No habrá un porcentaje o un mínimo?

–No me voy por porcentajes. Nosotros tenemos grandes hombres trabajando. Y grandes mujeres trabajando. No sé decir porcentaje. Pero es alto de mujeres. Más bien lo que me preguntaría es «¿cuántas mujeres van a aplicar a puestos que se abran en el Sporting?». Pero la gente que se ha contratado es por su experiencia y valía, no porque sean hombres. Tenemos mujeres con capacidades espectaculares. Hablo como mujer, y creo que deberíamos atrevernos a llenar el curriculum y que creamos en nuestras capacidades. En Orlegi no hay una discriminación.

–¿Se continuará apostando por el fútbol femenino?

–Estamos viendo que es compleramente diferente al masculino, pero que tiene un potencial impresionante. Cada vez crece más. Las mujeres son además las primeras en apuntarse al voluntariado. Me encanta (risas).

–¿Le preocupa la situación económica de Asturias o que muchos jóvenes tengan que buscar fuera trabajo? ¿O no lo ve como una situación delicada?

–Sí, pero que creo con la candidatura 2030 vendrán jóvenes. ¿Qué mejor que ser sede del Mundial? De lograr ser sede, habrá trabajo para todos los jóvenes, y se van a querer quedar.

–¿Se generarán tantos empleos con el Mundial?

–Piensa, ¿qué necesitamos si somos sede del Mundial? Hoteles, restaurantes, gente que esté trabajando. Hay mucho trabajo. Si somos sede, habrá muchos jóvenes que van a regresar a Gijón y que se van a quedar. No hay lugar más bonito en España que Gijón.