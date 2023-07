"Subir con el Sporting es un sueño; estoy preparado para dar otro paso"

Jonathan Varane (Lille, Francia, 21 años) acaba de terminar de almorzar en el resort en el que está concentrado el equipo en Torreón. Después, el medio francés, la gran revelación del último proyecto y uno de los jugadores llamados a ser importantes en la entidad, se cita con LA NUEVA ESPAÑA en El Centro de Negocios del Hotel. "Estoy preparado para dar otro paso; llegar a Primera con el Sporting sería un sueño".

–Se está soltando cada vez más con el español.

–He tenido clases con una muy buena profesora. Y, además, es muy buena persona. Es un idioma que me gusta mucho. Pero es que también es importante para adaptarte.

–¿Le costaron sus primeros meses en Gijón? Otro idioma, salir de casa....

–Nada. ¡En Asturias se vive muy bien!

–¿Qué tal Torreón?

–Las instalaciones (TSM) son muy buenas. Estamos muy agradecidos.

–¿Su primera vez en México?

–Sí, sí. Es la primera vez que viajo tan lejos de casa. No tenía pasaporte porque siempre viajo por Europa.

–¿Cómo lleva el jet lag?

–Complicado (risas). Estuve antes en Martinica de vacaciones. Seis horas de cambio. Y, después, volver a España. Luego ahora las ocho horas en México.

–¿Cuesta dormir?

–Los primeros días, sí, complicados. Sobre todo las horas de siesta. Poco a poco el cuerpo se adapta.

–¿Fueron duros los últimos tiempos en Lens? ¿Lo pasó mal?

–¿Pasarlo mal? No. Son cosas de la vida. Tenía que estar aquí, en Gijón. Aquí, en el club, hay muchas cosas positivas para que el jugador crezca y progrese.

–¿Venir al Sporting ha sido una de las mejores decisiones de su carrera profesional?

–Fue una muy buena decisión. Me siento muy bien aquí. Estoy en un club increíble. Estoy muy bien en la ciudad. En la plantilla tengo muy buenos amigos...

–¿En qué zona vive de Gijón?

–Cerca de la estación de tren. Pero mi primer piso fue en La Calzada...

–¿Le gusta leer?

–Me gusta, sí. Principalmente leo la Biblia.

–¿Todos los días?

–Sí, casi todos. Cuando puedo. No soy un gran lector, pero cuando algo me interesa, sí que me gusta .

–Es una persona muy creyente. ¿Qué significa la religión?

–No es tanto la religión, sino la relación que tengo con Dios.

–¿Siempre ha sentido esa vinculación con la religión?

–Desde pequeño creía en Dios. Pero cuando creces, uno se hace más preguntas y ve las cosas de forma diferente. He descubierto una nueva relación con Dios. Eso me hace levantarme todos los días y dar un paso más. Es algo muy importante para mí.

–¿Mantiene mucho el contacto con su familia en Francia?

–No me cuesta. Pero cuando vienen me hace mucha ilusión. Estar lejos de mi familia es un sacrificio, pero es parte de mi vida.

–Le gusta mucho el deporte.

–Me encanta.

–¿Alguno en particular?

–Varios. Cuando puedo voy a jugar con Flo (Bloch) al tenis, pero también me gusta la petanca. Incluso el voley. Cuando podemos, claro. Porque hacemos deporte, pero sin cansarnos... Estar descansado es muy importante en un deportista.

–Usted representa el prototipo de jugador moderno, físico.

–Hay que optimizar el cuerpo. Una parte importante de este deporte son los detalles: cuidar la alimentación, el descanso, el cuerpo.

–¿Fue difícil bajar a Tercera Federación?

–Fue un paso antes de otro paso. Si no pensase eso, no habría venido al Sporting. Con trabajo y las buenas instalaciones que tiene el club, creía que podía crecer.

–Ha renovado hasta 2027. Es un paso muy importante...

–Y estoy muy contento. Seguir en el club era mi gran objetivo. Es una oportunidad más para mí para demostrar todo lo que puedo hacer.

–Algunos clubes se han interesado en usted. ¿Su cabeza está en seguir el club rojiblanco?

–Yo pienso en el día a día. Estoy muy concentrado en la temporada que viene en el Sporting. Quiero dar todo por ayudar al club. Llegar a Primera con el Sporting sería un sueño. Me siento muy bien aquí.

–¿Qué tal con Pedro Díaz?

–¡Es un fenómeno!. Muy buen jugador.

–Conoce bien a Kembo.

–Es un buen chico, que es lo más importante, pero, además, es un muy buen futbolista. Tiene la oportunidad de demostrar esta pretemporada qué puede hacer.

–¿Qué reto se marca? ¿Está preparado para dar otro paso?

–Jugar los máximos partidos posibles. Pero para eso tengo que trabajar mucho.

–¿En qué posición se ve: pivote o interior con movilidad?

–Me gusta jugar de 6, pero a veces tengo que hacerlo más adelante y no pasa nada.

–El equipo lleva dos años deportivamente muy delicados.

–El objetivo es mejorar las cosas. Sabemos que estamos en un gran club. Queremos dar lo mejor de nosotros.