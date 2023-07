Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, admitió al término del primer encuentro amistoso en el Estadio Corona, en Torreón, que más allá de la victoria "se trataba de suma minutos". El técnico canario concluye que el ensayo fue "positivo", y destacó a Gaspar Campos y Christian Joel, que regresan al club tra estar cedidos y fueron de los destacados en Torreón.

Análisis:

«Sí, ha salido bien, o sea, se trataba de sumar minutos. Al final es complicado con tan poco tiempo de trabajo poder sumar más de 45 minutos y más con el calor y la humedad que ha hecho. Entonces queríamos intentar que todos sumaran más o menos por igual, que vayan sumando minutos, probar los sistemas diferentes que hemos venido trabajando, diferentes maneras de atacar, de defender y como experiencia de estar aquí, el poder enfrentarnos a un club hermano. Es positivo»

Nivel de los porteros

«Tenemos tres porteros que creo que van a defender muy bien la portería, que van a generar una competencia interna importante y estamos contentos de que hayan venido»

¿Conclusiones?

«En un primer partido amistoso pocas conclusiones puedes sacar. Estamos muy lejos de competir a un alto nivel por varios motivos, pero estoy contento porque la gente ha tenido un buen nivel de compromiso, de intensidad, de intentar hacer lo que les estábamos pidiendo en los entrenamientos. En ese sentido, más allá de los errores, es importante que sea así.»

Gaspar y Christian Joel

«Con respecto a Gaspi y a Christian Joel, son chicos que están súper ilusionados de estar aquí de vuelta, quieren sentirse importantes, no sólo lo dicen, sino que además lo demuestran en el día a día con el trabajo. Son muy trabajadores y son chicos sencillos que quieren triunfar en el Sporting. Es gente con hambre que creo que al Sporting les viene muy bien.»

Cali Izquierdoz

«Hemos tenido un gesto con Cali porque volvía a su club, a la ciudad donde ha triunfado, donde significa tanto para todo el mundo en este momento vistiendo la camiseta del Sporting... pues qué menos que ser capitán y liderar el proyecto conjunto de ambos clubes. Con su compromiso en el día a día y siendo profesional, creo que ha respondido a lo que se le está pidiendo en el día a día en su trabajo.»

Buenas sensaciones

«Obviamente el trabajo fuera de la temporada regular ha cambiado mucho y el jugador no se descuida tanto. Aunque obviamente estamos muy lejos de un buen nivel. Como ya dije no ha jugado más de 45 ninguno de los chicos porque iba a ser muy difícil que mantengan el nivel físico más de 45 a estas alturas de pretemporada. Pero, como en el tramo fuera de la temporada se cuidan, pues ha cambiado un poco el mundo del fútbol en ese sentido, ya no llegan tan tan lejos de un estado óptimo".

Objetivo cumplido

«No hablo de tranquilidad para la temporada. Creo que el objetivo de este partido era el que ha sido, que era que sumaran minutos e intentar disciplinarlos en lo que queremos para que logren competir mejor. Más allá de eso, estamos muy lejos de todo.»