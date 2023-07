El Sporting avanza para fichar al defensa central Róber Pier, una prioridad

El Sporting tiene ultimado el fichaje del central Róber Pier, de 28 años, en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. La negociación no está aún cerrada, pero ayer, tras varios días de comunicaciones y avances, fue un día decisivo para que el zaguero gallego termine dando el "sí", algo que ayer, al cierre de esta edición, aún no se había producido. Sí estaban las posturas muy cerca, según distintas fuentes. Hoy será de nuevo una jornada decisiva. El área deportiva del club rojiblanco y de Orlegi Sports estará de nuevo trabajando en el fichaje desde Guadalajara. Hay cautela, pero la operación ha avanzado mucho.

Pier tenía sobre la mesa una oferta muy potente del Juárez, que ha desestimado, y maneja otras opciones fuera de España. El Mirandés también le seguía la pista. Pero el proyecto deportivo de Orlegi le ha convencido. Faltan algunos matices para el acuerdo total.

En Mareo mantienen otras operaciones en fase de desarrollo, con negociaciones abiertas que no han trascendido. La idea del área deportiva es la de renovar la zaga con el fichaje de dos centrales, uno para cada perfil. Pier llegaría para el perfil derecho. Mientras que para el otro perfil, el izquierdo, la prioridad es Chadi Riad, del Fútbol Club Barcelona. Esta semana apunta a ser muy importante. El club catalán prioriza hacer caja con el defensa marroquí. Pero si no llega una oferta potente, la vía de la cesión estará sobre la mesa. Y ahí el Sporting está muy bien posicionado. En cualquier caso, el área deportiva del club gijonés tiene otros nombres apuntados en su agenda. Uno, Álex Pascanu, de la Ponferradina. Otro, Cabaco, del Getafe, aunque esta vía tenía más opciones si se caía Pier al ser los dos centrales con un perfil derecho. Pascanu está en una posición más adelantada si es imposible cerrar a Riad. ¿El problema? Que la Ponfe pide mucho dinero, y en esos términos el fichaje no es viable. Más allá de que se cierren dos centrales, Insua es clave para el club gijonés. Mientras que Izquierdoz no entra en los planes de Ramírez, pero que quiere agotar su contrato (2024).