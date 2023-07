El fichaje de Róber Pier por el Sporting, pendiente de los últimos flecos para cerrarse totalmente

Faltan flecos. Pero si nada se tuerce, que no parece, Róber Pier será el segundo fichaje del Sporting, en una operación avanzada y contada paso a paso en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. El central gallego ha traslado en las últimas horas a su entorno que está en disposición de aceptar la oferta del club rojiblanco, que le ha puesto sobre la mesa un contrato base de media-larga duración. Aún no hay acuerdo total, porque las conversaciones tienen sus ritmos, pero el acuerdo está muy encauzado y ya se da por casi hecho. Esta semana se espera ya cerrar el trato. Pier se incorporaría a las órdenes de Miguel Ángel Ramírez tras la gira mexicana. Sumarse ya a la concentración en México sería algo precipitado por los tiempos. Pero el acuerdo, salvo un sorpresón, que en un mundillo tan imprevisible como es el mercado del fútbol siempre está presente, ya no debería peligrar.

Pier, de 28 años, tenía sobre la mesa una oferta económicamente muy importante de Juárez, desvelada también por este periódico, que ha desestimado para recalar en la entidad rojiblanca. Ayer, Gerardo García dejó prácticamente sellada la operación desde Guadalajara (Jalisco), donde se encuentra afincada la delegación del club rojiblanco hasta este jueves. El director de gestión deportiva del Sporting siguió con atención el entrenamiento del equipo celebrado en la Academia AGA, junto a Israel Villaseñor, hombre fuerte del área deportiva de Orlegi Sports, David Guerra, presidente ejecutivo del club, y Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales. La de ayer fue otra jornada de muchos contactos, mensajes y llamadas, con el escollo de la diferencia horaria que hay entre países, lo que dificulta las comunicaciones entre el área deportiva del Sporting y Bahía, la agencia que lleva los asuntos de Pier. Es, por cierto, la misma que se encarga de gestionar la carrera de los centrocampistas Nacho Martín y Christian Rivera. A uno se le ha propuesto renovar. El otro, mientras, está en la rampa de salida. Por todo ello las comunicaciones entre las partes son habituales. Gerardo García tenía marcado en rojo el nombre de Róber Pier, que reforzará el perfil derecho de la zaga. Porque, creen los técnicos, que este central (1.82 metros), fuerte en los duelos, se ajusta al perfil que buscan para este segundo proyecto de Orlegi en Mareo. Pier tiene un amplio bagaje en la Liga: ha disputado más de 100 partidos en Primera División, y está en disposición de ofrecer jerarquía. En el Levante ha sido capital. Esta campaña fue clave, disputando 39 encuentros. El club valenciano tenía en mente ofrecer la renovación al defensa, que ha terminado contrato tras siete años. Pero la situación económica del Levante, ya sin la ayuda del descenso y obligado a quitarse de encima fichas importantes, no ofrecía seguridad en el corto plazo. Pier, que manejaba varias ofertas, de España y del mercado internacional, tampoco estaba en disposición de esperar a la evolución de los acontecimientos. La idea que tienen los responsables deportivos del club rojiblanco ahora es reforzar la zaga con un defensa que se ajuste al perfil izquierdo. La lista de nombres que se maneja para esa posición es reducida. La primera opción en este momento es Chadi Riad, del Fútbol Club Barcelona. Pero esta vía se ha puesto muy cuesta arriba. El defensa marroquí, que ayer superó los controles médicos con el Barça, tiene varias propuestas de clubes dispuestos a pagar traspaso. Y el equipo catalán quiere hacer caja. El Sporting solo puede aspirar a Riad a través de una cesión. Pascanu es otra de las opciones, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Pero la Ponferradina pide mucho dinero. Cabaco es otra opción. Hay más. Esteban Lozano, directo a la gira

El Sporting cerró ayer el fichaje de Esteban Lozano, que reforzará al filial, pero que, al estar en México, se incorporó ya a la gira que el primer equipo está realizando en tierras aztecas. Lozano, delantero de 20 años, llega a Mareo cedido por el Club América. Su cesión no está relacionada con el acuerdo sellado entre clubes para acercar talentos a la cantera rojiblanca. Se trata de un movimiento independiente al entender el área deportiva del equipo gijonés que es un futbolista de mucho potencial. Lozano llegó ayer a Guadalajara y fue recibido por Gerardo García, Israel Villaseñor y David Guerra. Hoy estará en el entrenamiento del primer equipo en la Academia AGA.