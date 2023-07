Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, valoró de forma muy positiva el amistoso del club rojiblanco en el Estadio de Jalisco, que conyluyó, tras el empate (1-1) con la victoria en penaltis de su equipo (2-4).

Análisis

Hubo dos partes distintas. La primera no fue un partido amistoso, ha sido uno de verdad. Me ha recordado a la Copa Libertadores. La gente apretando. Los dos equipos intensos, queriendo ganar, súper competitivos. La segunda ya, con el carrusel de cambios, se pierde rigor. Pero creo que con el paso del tiepo nos fuimos recuperando. Estoy contento con el rendimiento, porque vi cosas, probé otras...

Atlas

Preferíamos intensidad que a un amitoso cualqueira que salieramos relajados, a pasearnos. Prefieor mil veces esto. Esto te prepara para la comeptición real.

Dos amistosos

Ha sido un partido distinto al de Torreón. Sabíamos que el equipo de hoy nos iba a plantear muchas dificultades, porque juegan muy bien y tienen grandes jugadores. Caicedo me parece un crack. Nos sirve este partido. Vamos sumando más minutos

Villalba y tridente con Otero y Djuka

Con Fran estamos muy contentos. Queríamos conocerle y que hiciera la pretemporada. No es lo mismo conocer a un jugador con otro equipo y otro entrenador, queríamos conocerle con nosotros y nosotros con él. Nos puede dar muchas cosas. Un salto de calidad en esa zona. Se está sintiendo importante y querido. Y con Djuka y Juan sabemos lo que nos da. Que sumen más minutos y así llegaran lo antes posible a su estado.

Cali Izquierdoz

Cali está siendo ejemplar en todos los sentidos. He tenido una conversación con él y el club también. Sabemos que mientras este aquí, indepientemente de que sea antes del mercado o después, está comprometido. Quiere triunfar aquí. Y nosotros intentamos ayudarle. No sabemos qué sucederá en el mercado. Estoy contento con su nivel de implicación y compromiso. Él lo está. Vamos a ver qué pasa en el mercado. Nos respetamos mucho: yo a él y a él a nosotros. No tengo quejas