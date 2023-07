"El Sporting no se puede permitir otro año de transición, el objetivo debe ser distinto"

El teléfono de José Riestra no se detiene un segundo. Llamadas, reuniones... El presidente ejecutivo del Atlas y una de las figuras más importantes en la dirección deportiva de Orlegi saca un hueco en su apretada agenda para atender a LA NUEVA ESPAÑA en plenas entrañas de la Academia AGA.

–¿Qué supone la Academia AGA para Orlegi?

–Es el eslabón que faltaba a Atlas para la metodología de Orlegi, y por la forma en la que concibe la administración del fútbol. Tenemos los proceso claros y establecidos, con el talento fuera y dentro de la cancha. Y nos faltaba la infraestructura, que para nosotros es un pilar muy importante en el desarrollo de los jugadores. El fútbol ha evolucionado y todo el trabajo que se hace fuera de la cancha tiene un papel relevante. Tener unas instalaciones como estas nos permite trabajar en esos pequeños detalles que después se ven reflejados en la cancha.

–¿Cómo priorizan en un modelo multipropiedad?

–Es difícil explicar, pero el ejemplo más claro es que somos como una familia. Como unos padres que tienen a sus hijos. Cada uno es importante. Y cada uno tiene necesidades distintas. Siempre un hijo va a pensar que el consentido es el otro. Puesto esto es igual. Al final hay una autonomía. Cada uno tiene un plan, objetivo y presupuesto. Luego tiene la fortuna de tener atrás un grupo que ayuda y respalda. A veces en ciertas situaciones que no puedes alcanzar de forma individual, hay alguien que te ayuda. Un claro ejemplo es el patrocinio de Jalisco para el Sporting. O algún jugador que ha ido de México a España. O la residencia donde tendremos jugadores de América, Santos, Atlas… buscando ese fortalecimiento. Es difícil explicar esto a un aficionado. Pero los tres clubes son igual de importantes y en todos buscamos ser exitosos y competitivos.

–¿Preocupa el Sporting?

–Sí, pero más que preocupar me ocupa. Hemos quedado lejos de los objetivos que nos marcamos. Cometimos varios pequeños errores que en el cúmulo de todos desvirtuaron completamente nuestros objetivos. De pelear por los primeros lugares, acabamos por pelear por la permanencia. Ni el Sporting, ni su plantilla, ni su afición están para eso.

–¿Qué errores?

–Es que fueron muchos. Igual que para ser campeón necesitas un cúmulo de aciertos en pequeños detalles... De este lado se fue generando un error tras otro dentro y también fuera de la cancha. ¿Cuáles? Puede haber de todo: de no tener los campos como los teníamos que haber tenido, fallar en la parte nutricional, la cantidad de lesiones que tuvimos, el cambio de míster.... Todo eso va en contra.

–¿Confía en esta plantilla?

–Creo que hay que retocarla. Hay que incorporar a un par de jugadores que nos ayuden en el proceso. Pero estoy convencido, y me ha tocado verlo a lo largo de los dieciséis años que tengo en el fútbol, que cuando el objetivo es el mismo de todos, podrás tener una plantilla mejor, o no a ese nivel, pero si es el mismo, la probabilidad de éxito es muy alta. Podrás tener una gran plantilla, pero si cada jugador busca algo de forma individual, es muy difícil.

–¿Cuál es el grado de confianza de Orlegi en Ramírez?

–La confianza es plena. La apertura de diálogo es absoluta. No es fácil llegar a la mitad de una competición con una idea, con un equipo armado y con un equipo que tenía falta de confianza. Uno de los errores que cometimos es no poder trasmitir al plantel que todos estábamos yendo al mismo lugar. Pero hoy con Miguel Ángel hay una apertura. Tuvo una oferta y la rechazó por su compromiso y sus ganas de trabajar en el Sporting.

–¿Les incomodó cómo se gestionó todo lo de la oferta?

–Al final es difícil gestionar todo lo que pasa en el exterior y querer tener control. Lo que sí importa es cómo reacciona uno a las cosas que le suceden. La forma de Miguel Ángel fue la correcta. Mientras haga bien las cosas y tenga prestigio, seguirá recibiendo ofertas. No es la primera que recibe ofertas estando con nosotros.

–Ramírez pide una revolución.

–Creo que la revolución no solo es a nivel plantilla. Es todo. A nivel staff, estructura, instalaciones... Es un club grande, pero que ha pasado por crisis que lo han mermado. Y se va arraigando. Uno se acostumbra a lo malo. A mí me tocó vivirlo cerca en el Atlas. Tenía mucha historia, pero llevaba 70 años sin éxitos deportivos. También tenía una cultura arraigada. Luego, claro, en el fútbol nada es tan fácil como uno quisiera. En el fútbol hay contratos, voluntades… Hay cuatro partes: los clubes implicados, el jugador y su familia y los representantes. Hay que alinear todos los intereses. A veces no se pueden tomar las decisiones con la velocidad que uno quiere.

–¿Necesita esta plantilla cambios estructurales?

–Sí, y posiciones puntuales que hemos hablado con David (Guerra) y Gerardo para que nos den ese salto de calidad. Y un cambio. No sé si en la persona. Pero sí en su forma de trabajar. En el club hubo jugadores que quedaron a deber en sus rendimientos. Me gusta cómo lo expresan. Son los primeros en reconocer que no estuvieron a la altura.

–¿Se planteó llevar a Djuka al Santos o al Atlas?

–Siempre hay estas situaciones. En la renovación de Djuka lo hablamos con él, que en caso de no lograr los objetivos siempre había una posibilidad de venir al fútbol mexicano. Como se habló con Jordan ir a España. Como el tema de Cali, que se habló de la opción de regresar a Santos. También hay intereses del Atlas por jugadores del Sporting, que vemos con calidad.

–¿El Sporting se puede permitir un año de transición?

–Ya lo tuvimos. No nos podemos permitir un segundo. No se puede volver a repetir. El objetivo tiene que ser completamente distinto: estar peleando por estar lo más arriba posible, mejorando día a día.

–¿Orlegi tiene claro que el Sporting tiene que estar en Primera en cinco años?

–Le diría que hasta antes. Financieramente es una apuesta importante del Grupo. ¿Cuándo? Ojalá lo antes posible. No podemos permitirnos que en cinco años el Sporting siga en Segunda.

–¿Necesita el Sporting vencer activos importantes?

–No es una necesidad. Lo que sí necesitamos es trabajar fuerte. Y, obviamente, cuanto más generemos en esa parte (ventas) más podríamos ampliar el límite salarial. Pero si vemos el límite salarial que tenemos, es para estar arriba. Y hoy no estamos arriba. Algo no hicimos bien.

–El Sporting está en negociaciones para fichar a Róber Pier. ¿Qué puede aportar al club?

–No le puedo mentir, estamos en conversaciones. Su fichaje se ha acercado. Me encantaría entrar al detalle, pero no puedo. Hay cosas que se tienen que encajar. Pero veo voluntades en el jugador, club y sus representantes.