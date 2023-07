"Quiero al Sporting y por ahora no pienso en cambiar de club"

La zona mixta del Estadio Jalisco es un hervidero. Por ahí circulan o esperan a su turno con los medios los jugadores de Atlas y Sporting. Jeraldino saluda a algún amigo de su etapa como rojinegro. Insua, mientras, aguarda a que termine de atender Christian Joel a los periodistas de los medios españoles. David Guerra y Gerardo García también cruzan por el túnel. Los autobuses de ambos equipos están al otro lado. El amistoso frente al Atlas en el Estadio de Jalisco ha dejado a todos exhaustos. No solo por la temperatura, sino también por la alta intensidad con la que se ha jugado el encuentro. Y, también, porque la jornada del miércoles en Guadalajara ha sido de largo de las más intensas de toda la concentración en tierras aztecas.

Y aun así, Miguel Ángel Ramírez abandona el campo con un rostro muy expresivo: se le nota muy satisfecho con la imagen de su equipo. Desde dentro ha dado incluso la sensación de que ha sido uno de los partidos que más ha sufrido y disfrutado. "No parecía de pretemporada", confiesa MAR. Djuka se encuentra al fondo del pasaje que conecta con el parking. El club le avisa: tiene una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA. Aunque se le nota muy cansado, rápidamente se concentra en la conversación, breve pero fluida. Djurdjevic ha sido titular en los dos encuentros del stage. Y en ambos ha jugado junto a Fran Villalba. "Quiero que se quede". Su conexión con Otero, Gaspar y el mismo Villalba apunta a ser importante dentro del nuevo proyecto, el segundo de Orlegi en Gijón.

–Ha sido un partido muy intenso: tensiones, choques, emoción, disputas...

–Atlas es un buen equipo. Lleva ya tres jornadas de Liga. Están en forma. Lleva un mes y medio más de trabajo que nosotros. Pero hemos estado muy bien. Tuvimos ocasiones en la primera y en la segunda parte para ganar en los noventa minutos. Estuvimos muy bien. Es verdad que tenemos que corregir muchas cosas. Pero nos queda tiempo hasta el día 11.

–Se le ve muy satisfecho con la imagen que está dando el equipo en esta pretemporada.

–Me está gustando mucho. Nos faltan algunos fichajes, pero me está gustando cómo estamos jugando. Ante Atlas hemos estado mucho más compactos que ante el Santos. Al contraataque tuvimos varias ocasiones claras. Ese estilo creo que nos va a ayudar mucho en Segunda. Tenemos calidad en ataque y estamos jugando con extremos que son rápidos.

–Se le ve a gusto jugando junto a Fran Villalba.

–Nos conocemos muy bien. Ya jugamos juntos hace dos años. Tiene mucha, mucha, calidad. Y un gran último pase que me beneficia mucho.

–¿Le gustaría que se quedara en el Sporting?

–Sí, claro.

–¿Cómo afronta este año?

–El Sporting merece mucho más. Creo que vamos a hacer un buen año. Espero que podamos pelear por cosas bonitas. Los dos últimos años no hemos estado donde queríamos. Pero esto es fútbol. Y Segunda es una categoría complicada e igualada. Al final hay que competir mucho más. Como club debemos tener más hambre.

–¿Y en el plano personal?

–Vengo con muchas ganas. Estoy preparándome.

–¿La lesión de la rodilla que le obligó a pasar por el quirófano está olvidada?

–Totalmente. Creo que haré un buen año, pero, sobre todo, espero que lo haga el equipo. Desde que llegué al club siempre he puesto al equipo por encima de todo. El equipo es lo más importante. Creo que vamos a pelear por cosas bonitas.

–José Riestra, una figura clave para Orlegi Sports en el área deportiva, asegura que el Sporting no puede permitirse otro año de transición.

–Sí, estoy de acuerdo. El Sporting es un equipo muy grande, un histórico, y no puede estar donde ha estado los dos últimos años. Creo que tampoco merecíamos estar ahí, pero es que esta categoría es tan competida... No es fácil.

–¿Puede el Sporting aspirar al play-off?

–Somos un buen grupo y ahora vamos a construir un buen equipo. Espero que podamos luchar por cosas buenas. Tengo mucha confianza en el cuerpo técnico y mis compañeros.

–Hace un tiempo se le planteó la posibilidad de jugar en México. Lleva más de una semana conociendo cómo trabaja el Grupo Orlegi en Torreón y Guadalajara con Santos y Atlas. ¿Le ha gustado lo que ha visto?

–Es muy diferente que en España. Yo en Gijón, siempre lo he dicho, me siento en casa. Por ahora no quiero cambiar. Yo quiero al Sporting, y me gustaría hacer ya de una vez un año bueno para el club. Aquí (en México) el fútbol es distinto, pero me gusta mucho. Si algún día viniese aquí, sería un buen reto. Pero siempre he dado mucha importancia a mi familia. Hay muchas cosas que me hacen estar feliz en Gijón. Siempre lo he dicho: es ahí donde quiero estar. Por ahora, no pienso en moverme y cambiar de club.