El Girondins de Burdeos ofrece dos millones para fichar a Pedro Díaz

El mercado francés ha llamado a la puerta del Sporting para tratar de llevarse a uno de los futbolistas más importantes del equipo. Y es que el club rojiblanco tiene encima de la mesa una oferta de 2 millones de euros del Girondins de Burdeos por Pedro Díaz, tal y como avanzó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA en su página web. La propuesta es firme y hay conversaciones entre ambos clubes. Pero no hay en estos momentos un acuerdo cerrado. El club francés, que milita en la segunda categoría del fútbol galo (Ligue 2), plantea además de esos dos millones que el Sporting se quede con un 50% de los derechos del centrocampista, que acaba contrato en 2025. Es decir, en el caso de que el Girondins venda al futbolista, el club rojiblanco se llevaría la mitad del traspaso. "No hay necesidad de vender", repiten los mandamases de Orlegi Sports sobre la situación financiera que tiene el Sporting. El club, que el pasado ejercicio realizó uno de los mayores gastos en plantilla de toda Segunda División, teniendo que ajustarse al tope salarial, que, en algún momento, estuvo algo sobrepasado, no tiene porqué deshacerse de uno de sus activos más importantes para fichar en esta ventana, pero un traspaso, elevado, sí le daría un mayor margen de actuación para acudir al mercado con más fuerza.

La idea de la entidad, en cualquier caso, es la de no vender por debajo del valor de mercado y dar salidas antes a fichas importantes, como las que acumulan Cali Izquierdoz, Rivera y Campuzano, pero sin descartarse totalmente una venta para generar plusvalías. En los últimos días, según sostienen distintas fuentes, el club rojiblanco mantiene negociaciones con el Girondins por Pedro Díaz. Los hombres fuertes de Orlegi Sports están al tanto de la operación. Ese planteamiento, mantienen las mismas fuentes, estaría ahora mismo en una fase de estudio. Pedro Díaz es un activo muy valioso para la entidad. El Sporting solo estaría en disposición de traspasar al medio si la propuesta es importante económicamente. Pedro fue un jugador clave en la pasada campaña, dando un salto de nivel con Miguel Ángel Ramírez, quien le tiene mucha confianza. MAR apuesta mucho por Pedro y por el doble pivote que forma con Jonathan Varane. Si finalmente el medio acaba saliendo del Sporting, al que también siguen clubes de Primera División en España, el club rojiblanco valoraría acudir al mercado para cubrir su baja. La situación de Pedro no es la única en la entidad rojiblanca, más allá de los jugadores transferibles. Está también sobre la mesa el caso de Pol Valentín. El Sheffield Wednesday es, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el club más interesado en hacerse con sus servicios. Pero, de momento, solo ha mantenido contactos con el entorno del lateral, no con el club rojiblanco. Esta vía, la inglesa, sigue abierta para Pol Valentín, con un año más de contrato en Mareo y que ha visto aumentada su competencia ante el regreso de Enol Coto tras su cesión en el Racing de Ferrol. La lesión de Guille Rosas, que estará varias semanas de baja, ha reducido los efectivos en la lucha por el puesto. Hace unas semanas el Sporting preguntó por el lateral derecho del Cádiz Raúl Parra. De momento, el asunto no fue a más.