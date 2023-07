Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, volvió a insistir tras el encuentro, con derrota, ante Club Atlético La Paz (2-0), que cuenta con Pedro Díaz mientras el club rojiblanco no alcance un acuerdo para su venta con el Girondins de Burdeos. "Ha jugado porque de momento es jugador del Sporting"

Estas fueron sus declaraciones a preguntas de los medios:

Pedro Díaz

De momento no pienso en una posible salida. Es jugador del Sporting y por eso ha jugado y trabaja día a día. Mientras esté conmigo él y yo daremos todo

Conclusiones

Hay muchas circunstancias. Habíamos planeado ver más minutos a los chicos y quitar a jugadores. No queríamos correr riesgos de lesión en césped artificial.

Partido amistoso

Lo que he visto no me ha gustado. Hay cosas rescatables, pero no me ha gustado el partido

Cansancio de la gira

Estamos cansados, en una superficie que se te van los controles, el balón pesa menos...

Vuelta a Mareo

Tenemos ganas de volver, trabajar en casa, en Mareo y de enfrentarnos a un rival de nuestra categoría (Burgos) nos dará información