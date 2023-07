La "operación Pedro Díaz" afronta una semana clave

El Girondins de Burdeos hace números y valora seriamente subir la primera oferta de 2 millones de euros por el 50% de los derechos de Pedro Díaz, avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, que ya ha sido rechazada por el club rojiblanco, que se mantiene firme en sus pretensiones. El principal escollo, como informó este periódico, sigue estando en el montante fijo de la operación.

El Girondins, saneado tras recibir una inyección económica, pero sin gran margen financiero para reforzar la posición de centrocampista, tampoco está en disposición de poner en la mesa del club rojiblanco un fijo muy superior a esos 2 millones que ha planteado en el primer intento. Aunque en las últimas horas la dirección deportiva de la entidad gala trataba de buscar fórmulas para elevar algo esa cifra.

En el club francés estiman que esta primera oferta está muy por encima de los 2 millones "fijos" por lo que supone hacerse con el 50% de los derechos del futbolista. Porque el club rojiblanco podría ingresar a futuro una suma similar, o superior, a la que percibirá de origen si el medio mantiene su progresión y se eleva su cotización en el mercado.

Esta semana apunta a ser muy importante para que los dos clubes avancen posturas. O, por el contrario, que las comunicaciones entre entidades se rompan. Aunque el margen de movimiento financiero que tiene el Sporting para hacer fichajes con vistas al nuevo proyecto no es muy amplio y se están complicando las salidas de algunos futbolistas transferibles, la cúpula deportiva de Orlegi Sports tiene clarísimo que no va a facilitar el traspaso de uno de sus grandes valores por debajo del precio que entienden que tiene el jugador en el mercado. "No necesitamos vender", aseguran.

Ahora mismo el acuerdo para la venta del canterano rojiblanco está lejano. Pero las conversaciones se mantienen muy abiertas ante el interés del club francés y del futbolista. A Pedro, con contrato en Mareo hasta 2025, le seduce mucho la idea de recalar en el histórico club francés, que vive un momento delicado al militar en Ligue 2 (segunda categoría del fútbol galo). El plan del área deportiva pasaba por dar salida a Christian Rivera y buscan un "6" para reforzar esa demarcación. A la espera de ver qué sucede con el medio gijonés, que apuesta por seguir, los directivos están convencidos de que no debilitarán esa posición si finalmente sale Pedro y se buscaría a un jugador de un perfil más creativo que aporte rendimiento inmediato.

El futuro de Pol Valentín. El Sheffield ha hecho en las últimas horas un acercamiento por el lateral Pol Valentn, en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. Los contactos entre los clubes son cada vez más estrechos.