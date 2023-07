"A veces me ha perjudicado parecer tímido o serio, no me abro con todo el mundo"

Es la primera entrevista que concede como jugador profesional. Christian Joel (La Habana, Cuba, 24) se descubre ante LA NUEVA ESPAÑA como una auténtica personalidad. Un «rara avis» en un mundillo que le da de comer, pero que asume que en muchas cosas «no va con él». Tímido, pero con mucha vida interior, muy culto, el guardameta criado en Mareo es además un gran lector, le gusta la filosofía, tiene inquietudes y una gran historia oculta. Y educadísimo en la distancia corta.

–¿Qué supone volver a casa?

–Estoy muy contento. Después de dos años de estar fuera... Lo único que pido es volver a competir.

–El Celta de Vigo tenía una opción de compra. ¿Se llegó a plantear que igual nunca iba a volver a vestir la camiseta del Sporting?

–Estaba muy centrado en hacer mi trabajo y en aprovechar cuando jugaba. No pensaba en el futuro. Y, además, era algo que no dependía de mí, sino que era una decisión de ellos.

–A veces cuesta dar ese paso de dejar Mareo, pero a usted le ha tocado salir muy joven dos años consecutivos cedido para estar donde se encuentra ahora.

–Hace dos años tenía muchas ganas de salir. Veía que no me iban a dar la oportunidad. Quizás no de la manera que se dio. Pero salió lo de Chipre y se dio muy bien.

–¿Estuvo a gusto allí?

–Al principio fue complicado. Era la primera vez que estaba tan lejos de mi casa y de mi familia. El clima, además, es muy caluroso. Me tuve que acostumbrar. La primera parte de la temporada no jugué mucho, pero conseguí entrar en el once.

–¿Le ayudó a madurar?

–Mucho, claro. Como profesional, pero sobre todo crecí como persona. Aprendí mucho.

–¿Y en Vigo?

–Fue complicado.

–¿Por qué?

–Porque el año pasado sí me quería quedar aquí a ver si podía competir. Pero el club decidió que lo mejor era que saliese. Al final salió lo del Celta.

–Llegó incluso a ser muchas veces convocado con el primer equipo en Primera División.

–Sí, en los entrenamientos siempre estaba con el primer equipo. A jugar bajaba con el B. Conocí un club nuevo y gente nueva. Estuve muy, muy, a gusto. El nivel de gente de Primera División aumenta mucho.

–¿Ha cambiado mucho en todos estos años?

–(Joel sonríe). Mucho. Muchísimo. No tiene nada que ver el Christian Joel de hace tres años con la persona que soy ahora.

–¿En qué lo nota especialmente?

–En todo. En mi forma de jugar, de expresarme, de estar con la gente. En todo.

–¿Sigue siendo una persona introvertida?

–Un poco, sí.

–¿Por qué?

–Soy una persona muy cerrada. Con las pocas personas que me consigo abrir, pueden ver realmente cómo soy. Pero me cuesta, me cuesta…

–A veces es injusto, porque puede parecer serio. O, incluso, borde.

–Lo dicen siempre. En cierto modo es verdad. En cierto modo. Como le dije, no me abro con todo el mundo y eso para mucha gente puede llevar a parecer que soy borde, pero no lo veo así.

–¿No tiene la sensación de que le ha perjudicado ser serio o tímido?

–Mucho, claro que sí. Incluso alguna vez me han tildado de persona agresiva. Pero no creo que lo sea. Yo en el campo salgo a competir. Ahí soy muy competitivo. Pero yo soy tranquilo, voy a mi rollo.

–Pero quienes le conocen destacan que es muy buena persona.

–¡Es que no tiene nada que ver! Lo que pasa que, claro, me cuesta abrirme. Pero prefiero ser así.

–¿Cómo es fuera del fútbol?

–Muy, muy tranquilo. Me gusta estar en casa con mi familia y mis perros.

–Le gusta mucho leer.

–Sí. Cogí la afición hace tres o cuatro años. Me gusta.

–¿Qué está leyendo ahora?

–Charles Bukowski, «La senda del perdedor».

–¿Cómo empezó?

–En la escuela nunca leía. Pero hubo tres o cuatro libros que me engancharon y no podía salir de la lectura. Un día dije: ‘voy a comprar un libro’. Y me compré «La tentación del fracaso», de Ramón Ribeyro.

–¿Le gusta la filosofía?

–Sí. Quiero estudiar filosofía, pero tengo que hacerlo con paciencia.

–¿Fue buen estudiante?

–Lo dejé en Bachiller. Pero cuando me ponía, se me daba bien.

–¿Y se plantea estudiar filosofía?

–Me planteo volver a estudiar, sí.

–¿En qué le ayuda leer? ¿Para conocerse más a uno mismo?

–No sé si para conocerme a mí mismo. Pero sí para conocer muchas experiencias en mucha gente. A veces sentimos que todo lo que ocurre solo nos pasa a nosotros, y no es así. Leer me ayuda a darme cuenta de que también le suceden cosas a otros.

–¿Viven los jugadores en una burbuja? ¿Le gusta el mundo del fútbol?

–Hay que saber dónde estamos viviendo. No me gusta el mundo del fútbol. Me gusta jugar a fútbol, pero todo lo demás no, me sobra.

–¿Es fácil manejar cantidades importantes de dinero cuando se es tan joven?

–Eso depende de cada persona. Hay mucha gente que lo sabe gestionar bien. Y otros no.

–¿Recuerda sus orígenes?

-Nací en Cuba.

–En La Habana.

-Sí. Con cinco años llegué a España. Mis padres vinieron a buscar un mejor porvenir.