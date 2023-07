El estado de ánimo en la gradas de Mareo: la afición del Sporting apoya, pero quiere refuerzos

Ni el gran día de playa que hizo ayer en Gijón ni los escasos movimientos que ha habido hasta la fecha en el mercado veraniego rojiblanco pudieron con las ansias de la afición del Sporting por reencontrarse con los suyos. El conjunto de Miguel Ángel Ramírez volvió a pisar el césped del campo número 1 de Mareo tras la gira por México y estuvo arropado por más de 200 aficionados en las gradas. Unos hinchas que aprovecharon la ocasión para ver de cerca las evoluciones de la primera plantilla y extraer más conclusiones. "La plantilla deja buenas sensaciones, pero hacen falta más fichajes", fue el pensamiento de muchos rojiblancos.

Iván Campo fue uno de los que ayer estuvo en la grada de Mareo. A sus 35 años, lleva ya vistos muchos veranos del Sporting. Cree que hacen falta caras nuevas. "Hay que apuntalar la defensa y la delantera", expresó. La sesión, prevista para las seis de la tarde, duró algo más de una hora y en ella se pudo ver trabajando a Pedro Díaz con total normalidad a la espera de saber si pone o no rumbo a Francia para jugar en el Girodins. No estuvieron los lesionados Queipo, Zarfino ni Guille Rosas. Pol Valentín trabajó en solitario y ayer concretó su traspaso al Sheffield Wednesday. La salida de Pedro Díaz es uno de los asuntos más comentados entre la afición. "Es el mejor del equipo. Si sale debe dejar mucho dinero", indicó Pelayo Martínez.

"Si queremos optar a subir hay que mantenerle", aseveró, por su parte, Santiago Fidalgo, otro hincha. Lo mismo creen los pequeños. "Es mi jugador favorito, ojalá no se vaya", comentó Daniela Rodríguez, de 11 años. "Es el mejor del equipo", apostilló Adrián Moriana, otro crío. "Si deja una buena cantidad no me molesta que se vaya. Confía en Gaspi (por Gaspar Campos)", afirmó José Ángel, el padre de Adrián. Róber Pier, cuya llegada está a falta de flecos, es otro de los nombres más comentados. "Es un central con más de 100 partidos en Primera. Está contrastado", valoró Pelayo Martínez. "Subirá el nivel de la defensa", dijo José Ángel Moriana.

La falta de fichajes escama. "Son pocas incorporaciones, estamos expectantes", consideró Sergio Israel. "Se debe confiar en la directiva y que traigan los fichajes que tanto prometen", añadió Jorge Corriols. La llegada del meta Rubén Yáñez y el regreso de los cedidos, por contra, alegra. "Yáñez es de los mejores porteros de la categoría y lo va a demostrar también este año", vaticinó Rubén Rodríguez, que pide confiar en Enol Coto como recambio de Rosas tras las salida de Pol Valentín. No considera lo mismo David Castaño, quien apuesta por reforzar el lateral derecho. "Deberíamos cederlo y traer a alguien más experimentado", opinó. Y es que lo que va de pretemporada da para muchas lecturas, pero una clara, a tenor de lo visto en Mareo. La afición quiere ilusionarse con nuevos fichajes.