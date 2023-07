El jugador del Sporting Gaspar atendió esta mañana a los medios en una rueda de prensa. Habló sobre la posible salida de Pedro Díaz, como están siendo los entrenamientos, su regreso del Burgos tras la cesión y las expectativas del año.

Regreso de México. "Ya estamos de vuelta. Fue una experiencia bonita, una experiencia diferente. Ahora estamos preparando el partido del sábado del Burgos".

Cambio de rol tras la cesión. "Creo que he cambiado como persona. Soy un jugador diferente, más maduro, con mas confianza, nadie es indiscutible. Pelearé por jugar lo más posible esta temporada".

Su puesto en la plantilla tras el buen año. "Creo que no hay dos temporadas iguales. Salió todo genial, vengo con la confianza de hacer lo mismo o mejor. Vengo con otra mentalidad diferente. Tengo ganas de hacerlo bien aquí en casa".

Falta de Fichajes. "No es nuestro trabajo, entrenamos con normalidad, si llegan refuerzos, les damos la bienvenida y seguro que nos refuerzan para la temporada"

Objetivos de la plantilla: "Creo que no tenemos que marcarnos ningun objetivo a largo plazo. Hay que ir partido partido, pensar en el burgos y pensar en la primera jornada de liga. no nos marcamos ningún objetivo a largo plazo".

Como irá el año, con la falta de refuerzos. "Las temporadas, aunque sea la misma plantilla, cambian, hay aires nuevos. Las cosas pueden salir mejor. No hay que marcar objetivos a largo plazo".

Banda izquierda: "En categorías inferiores jugaba en otra zona, en el filial si fui extremo izquierdo, pero creo que el año pasado me salió bien la temporada saliendo desde la izquierda, con el lateral izquierdo muy alto. Las virtudes las saco mejor detrás del punta, cerca del área, con posibilidad de tirar a puerta. el míster, no lo conocía, llevamos muchos días juntos hablando de fútbol, yo estoy aquí donde tenga que jugar jugaré, me ve en la banda izquierda, intentaremos que eso vaya adelante".

Lesión de Guille Rosas: "Es una pena. Un golpe en un entrenamiento en mexico, una caída feo, es para poco tiempo, creo que llega para el inicio de liga si no es un poco más tarde, se reincorporará".

Pedro Díaz: "Yo me siento a su lado en el vestuario. está tranquilo. Entrena igual que siempre. Es un tema entre Pedro, el Sporting y otros clubes, entrena con normalidad y hay que ver que pasa".