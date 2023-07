"Gaspi" ya es Gaspar: "El Sporting no debe ponerse objetivos a largo plazo"

Marcó siete goles en uno de los equipos revelación del año pasado y ahora oposita dentro de la plantilla del Sporting de la temporada que viene a ser uno de los jugadores importantes. Probablemente, de los más importantes. El regreso de Gaspar Campos, apodado por los suyos como "Gaspi", es una de las buenas noticias del verano en Mareo. El año en el Burgos, próximo rival veraniego del Sporting mañana en Miramar, ha cambiado al extremo. Y no solo en lo deportivo, sino también en lo personal. Así lo aseguró él mismo ayer en una rueda de prensa. "La cesión me ha cambiado como persona. Ahora soy un jugador diferente, más maduro y con más confianza. Nadie es indiscutible, pero pelearé por jugar lo más posible", aseguró ayer el atacante.

A sus 23 años ya se puede decir que Gaspar Campos tiene papeletas no solo para ser un jugador importante en el equipo, sino uno de los llamados a destacar en la categoría de plata. Y no es un escalafón que el jugador desconozca, puesto que antes de poner rumbo a El Plantío ya había tenido mucho protagonismo en las últimas campañas. Jugó en el Burgos cerca de 1.600 minutos, que le dieron para poner a los castellanos durante 30 jornadas en disposición de luchar por el ascenso a Primera. Al final no se dio, pero lejos de Asturias Gaspar Campos es recordado con mucho cariño.

Las salidas de los últimos canteranos, a la que se sumará la de Pedro Díaz, y la falta, por ahora, de refuerzos, hacen creer que Gaspar dará este año otro paso adelante. El futbolista, de momento, se lo toma con calma. "Vengo con otra mentalidad diferente, pero no hay dos temporadas iguales. Creo que no tenemos que marcarnos ningún objetivo e ir partido a partido", afirmó ayer. Lo dijo no solo porque el contexto que había en el Burgos es diferente, sino porque, a su juicio, la falta de fichajes todavía no debe de ser preocupante. "Si llegan refuerzos les daremos la bienvenida. Las temporadas, aún con la misma plantilla, cambian", explicó.

Su posición será la banda izquierda. Es donde se siente más cómodo, a pesar de jugar en categorías inferiores más en la zona de creación. "Saco mejor mis virtudes detrás del punta, cerca del área, con posibilidad de tirar a puerta y el lateral jugando alto", afirmó ayer un Gaspar Campos al que el apodo de "Gaspi" ya se le queda chico.