El lateral derecho Guille Rosas tendrá complicado llegar al primer partido de Liga contra el Real Valladolid, el viernes 11 de agosto. El canterano rojiblanco padece un esguince de rodilla, tal y como explicó ayer el club en un escueto comunicado en el que no aclara el tiempo exacto que estará de baja. Lo único que indicó el conjunto rojiblanco es que el jugador se encuentra en "fase de recuperación" y que la dolencia la tiene en la pierna izquierda. Si bien, dado el tipo de lesión, lo que parece prácticamente seguro es que Guille Rosas se perderá lo que le resta de pretemporada del equipo. Su compañero, Gaspar Campos, que ayer intervino en sala de prensa, se mostró por otro lado más optimista. "Es una lesión para poco tiempo. Creo que llegará al primer partido de Liga , y si no se reincorporará un poco más tarde", expresó el atacante, que recordó el contexto en el que se produjo la lesión. Es decir, durante un entrenamiento de la pasada gira por México, cuando el Sporting se encontraba en la ciudad deportiva de Atlas, en una mala caída tras un choque con un compañero. Como es lógico, Rosas no estuvo en el entrenamiento de ayer ni tampoco en el de hace dos días. La situación del jugador lesionado hace cavilar sobre la posición del lateral derecho.

La salida de Pol Valentín, oficial. Con el fichaje de Pol Valentín por el Sheffield Wednesday, que se hizo oficial anoche, el conjunto rojiblanco solo tiene, además de Rosas, un jugador en esa demarcación. Se trata del joven Enol Coto, que la pasada temporada logró el ascenso a Segunda División con el Racing de Ferrol. Con el conjunto gallego disputó 26 encuentros y de ellos 19 como titular. Su desempeño en lo que va de pretemporada ha servido para convencer a Miguel Ángel Ramírez de que puede ser la opción más adecuada para cumplimentar ese puesto. Una demarcación que ahora, con la lesión de Guille Rosas, queda algo más desprotegido de la cuenta, aunque el club no cambia el plan inicial.