Pedro Díaz, rumbo al Girondins: cerca de 4 millones por el 60 por ciento de los derechos del medio

La venta, cuando se haga oficial, se convertirá en la más importante desde la llegada el verano pasado del Grupo Orlegi a Mareo. Las cifras del trato así lo atestiguan. No solo por esos casi cuatro millones por el 60 por ciento de los derechos del futbolista, sino porque en el caso de que el conjunto francés decida traspasar al jugador sierense durante el tiempo que firme de contrato, la suma sería incluso mayor ya que el Sporting conservaría en su poder el 40 por ciento de los derechos del jugador asturiano.

El acuerdo era ayer ya prácticamente total, a pesar de que el jugador se ejercitó con total normalidad en el campo número uno de Mareo. El Girondins mejora mucho las condiciones económicas que Pedro Díaz tiene en el Sporting. Al centrocampista, uno de los canteranos más importantes que ha dado Mareo en los últimos diez años, le quedaba un año de contrato en el Sporting. Tenía firmado hasta el 2025 y no se le puso el cartel de transferible salvo en el caso de llegar una buena oferta. Una oferta que, en primer término, fue de dos millones de euros por el 50 por ciento de los derechos del jugador.

El Sporting la rechazó, pero los franceses echaron el resto. El "run run" en torno a su posible marcha es uno de los clásicos del verano. Este será una realidad. Ello obliga al Sporting a ponerse manos a la obra para buscar un recambio de garantías. Pedro Díaz lleva siendo un fijo en los onces del Sporting durante los últimos años. Y aunque su eclosión ha coincidido con las dos peores temporadas del club en muchísimo tiempo, también es uno de los jugadores más queridos por la afición. El curso pasado, sin ir más lejos, disputó 33 partidos, de ellos 29 como titular. Marcó cuatro goles que a la postre fueron importantes para evitar el descalabro del descenso de categoría, que habría sido un verdadero drama para la afición de El Molinón.

Se cuenta con hacer oficial su salida en los próximos días. Pedro Díaz jugará en la Ligue 2, la segunda categoría de Francia. El Girodins es, por historia, una entidad acostumbrada a estar muchísimo más arriba. Ha jugado durante 65 años en la primera división. Ha sido cuatro veces campeón de Copa y seis veces de la Liga. La última la celebró en la temporada 2008/2009 para poner fin a la hegemonía total de aquel clásico Olympique de Lyon. El club bajó hace dos años de categoría y, tras no lograr el ascenso, este curso parte entre los favoritos para volver a la élite.

La salida de los canteranos, una melodía familiar





Que la venta de Pedro Díaz tiene un componente más allá de lo económico y lo deportivo es prácticamente un axioma para la afición rojiblanca. Lo demuestran los gritos de hace dos días de algunos aficionados en Mareo coreando aquello de "Pedro, quédate". No obstante, la salida de Pedro Díaz rumbo a Francia no es un caso ni mucho menos atípico en el seno del Sporting. El club está acostumbrado a vender a sus perlas en los últimos tiempos. Casi en un año natural habrán salido Pedro Díaz, Gragera y Manu García. A veces por imperiosa necesidad, y otras por la querencia de los futbolistas de querer crecer lejos de casa. El caso más reciente es el de un jugador de la generación de Díaz. Se trata de José Gragera, que fue el último canterano en ser traspasado y que conformaba pareja de baile con el sierense. La salida de Gragera fue en el último invierno y como todo adiós no fue fácil. David Guerra, el presidente ejecutivo del club, dejó un buen recado en una rueda de prensa en enero. Entre otras cosas desveló que el jugador había pedido salir y que percibía "cierto ruido" del entorno para ello. La tarascada fue inane porque Gragera acabó firmando por el Espanyol por tres millones de euros y el 30 por ciento en el caso de una futura venta. Cosas de la vida, el centrocampista acabó bajando a Segunda División y, salvo que la lógica del mercado actúe, será rival del Sporting. La salida de Gragera la pasada temporada se unió a la que se produjo en verano de Manu García. El que fue el fichaje más caro de la historia del club (se pagaron cuatro millones de euros) terminó saliendo el verano pasado, en plena estancia en Alicante, rumbo al Aris de Salónica por 3,2 millones. Antes que él lo hicieron otros como el portero Dani Martín, al Betis, o el central Jorge Meré, al Colonia. Esas dos han sido las ventas más importantes que ha hecho el Sporting en toda su historia.