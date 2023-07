La llegada de Róber Pier sigue su curso: el club y el jugador apuran los trámites

El fichaje de Róber Pier por parte del Sporting sigue su curso. El central y el club se encuentran certificando los últimos trámites legales del contrato para poder hacer oficial el acuerdo por el cual el gallego se convertirá en el segundo refuerzo del equipo para esta temporada tras la llegada del portero Rubén Yáñez. La demora, aunque pueda sorprender al profano, no es rara en los compases en los que se mueve el fútbol. La operación, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, viene de lejos y las conversaciones existen ya desde hace varios días. Lo que restan son los últimos trámites y las fuentes consultadas explican que el fichaje no corre ningún tipo de peligro y que lo previsible es que se haga oficial en los próximos días.

Con ello el Sporting se hará con un central contrastado para la categoría. El central se quedó a un paso de subir este curso a Primera División con el Levante. Una desgraciada acción que él mismo protagonizó fue sancionada como penalti a favor del Alavés en el último minuto de la prórroga de la final por el ascenso. Villalibre fue el encargado de transformar esa pena máxima. El central se despidió justo después de esto del Levante tras siete temporadas. De ellas cinco las jugó en Primera División siendo un hombre importante para el conjunto granota. Además, logró el ascenso a Primera División en la temporada 2016-2017 habiendo disputado 23 partidos. El jugador sería el cuarto central que tiene el equipo tras Cali Izquierdoz, Pablo Insua y Axel Bamba, que se perdió casi todo el año pasado por una fatídica lesión.

Resolver la operación Róber Pier significará que el Sporting da un salto importante en el avance de la planificación de la temporada que viene. Una planificación que se está cociendo a fuego lento y que, quizás por lo sucedido a nivel deportivo el año pasado, se esperaba que fuera un poco diferente por parte de los aficionados. El mercado lo condiciona todo y una de las claves será saber qué pasa con el futuro de Pedro Díaz. Saber si finalmente el canterano sale o no sale es importante no solo por tener claro si se cuenta con el jugador o no, sino porque en el caso de salir sería casi obligado el creer que el Sporting tiene que reforzar la medular del centro del campo, además del resto de posiciones que quedan por apuntalar.

Una de las salidas que se puede afrontar la semana que viene es la de Pablo García. El lateral izquierdo regresó este año de cesión por parte del Alcorcón y es precisamente el equipo alfarero el que ahora se plantea el optar por recuperarle para su regreso a la categoría de plata. La semana que viene será fundamental para saber qué derroteros siguen estas conversaciones. Donde no se esperan muchos cambios es en la posición del lateral derecho. Al menos, por ahora. La lesión de Guille Rosas y la marcha de Pol Valentín dan vía libre a Enol Coto para ganarse el puesto en los primeros compases de la temporada tras haber regresado de cesión.