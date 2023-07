Una perla en malos tiempos: Pedro Díaz deja el Sporting para ir al Girondins

"Si pienso en debutar, me respingo". Sucedía el verano de 2016 en el Sporting cuando un jovencísimo Pedro Díaz pronunciaba estas palabras. Quizás, las primeras ante la prensa. No cumpliría su sueño de calzarse la rojiblanca en el último año que el Sporting habitó en Primera División, pero pocos podrían imaginar la importancia de ese chaval de La Fresneda en el futuro. Como a otros jugadores, como Manu García o Gragera, a Pedro Díaz se le pidió marcar una época, pero quizás fue la propia época la que terminó marcándolos a ellos. Una época tan rara, confusa, y complicada donde el Sporting ha luchado por no hundirse fuera del fútbol profesional en vez de luchar por el ascenso a Primera.

El tiempo lo dirá. Pero ahora, casi 20.000 minutos después entre el primer equipo y el filial, Pedro Díaz se prepara como hicieran otros antes que él para hacer las maletas. Sporting y Girondins discuten las últimas comas del acuerdo. La conversación versa sobre los porcentajes que cada club retiene del jugador. La cantidad fija del trato bordeará los tres millones y con variables irá a más. El Sporting quiere guardarse un as en la manga: tener un 20 por ciento de la plusvalía del jugador en el caso de futuro traspaso. Toda la operación ha sido adelantada paso a paso por LA NUEVA ESPAÑA. Anoche, medios franceses daban por cerrado el acuerdo. Volviendo a agosto de 2016 aparecía un Pedro Díaz espigado, con el flequillo de lado y un reloj analógico adornando una de sus muñecas. Soñaba con un sitio en el Sporting de Canella, Meré, Cuellar o Sergio Álvarez. Que era el mismo de Douglas y Traoré. Paco Herrera fue el primero en darle confianza. Jugó una eliminatoria de Copa del Rey contra el Reus en 2017. Era el regreso a Segunda, de ese Sporting errático en el juego pero eficaz en el resultado que soñaba con el retorno a la élite hasta que se acabó lo segundo. El filial había subido y era su territorio. Debutó en Segunda B en la 2014-2015 y jugó cinco partidos. A 27 subió su participación el año siguiente y vivió el descenso de 2016. Volvería a subir al año siguiente jugando 41 partidos y marcando cinco goles. José Alberto le asomó tímidamente al primer equipo a finales de la 2018-2019. Debutó en La Romareda contra el Zaragoza en una derrota por cuatro goles a dos que no hacía sino confirmar la mayor. Que aquel Sporting ni estaba ni se le esperaba para la promoción. El crecimiento de Pedro Díaz a partir de ahí fue indiscutible. Al chico de La Fresneda no le quedó más remedio que madurar rápido. Su mayor peso en el primer equipo se explica en gran medida por su talento, pero coincide con el bajón de expectativas de los últimos años como se demostró en la 2018-2019 donde el equipo terminó en tierra de nadie. El Sporting fue decimotercero y Díaz jugó 28 partidos y marcó tres goles. El primer curso de David Gallego (lo que son las cosas) ha sido el único paréntesis en el que la ilusión ha tenido algo de margen. Con el de Suria, Pedro Díaz jugó 37 partidos y marcó tres goles. Se soñó con otro Sporting de los guajes, pero el sueño terminó en pesadilla en la última jornada de Liga contra el Almería. Los dos últimos cursos han sido los de la confirmación de Pedro Díaz como un jugador muy importante en el esquema de cualquier Sporting. La irrupción de él y de otros canteranos en el once quizás ha sido lo único rescatable de dos años muy complicados en los que el Sporting llegó a ver peligrar seriamente su pervivencia en el fútbol profesional. Pedro Díaz jugó en la temporada 2021-2022 en los 42 partidos del año y el pasado estuvo en 33, por lo que tuvo un papel muy relevante en todo. A su favor tiene el haber convencido a José Alberto, Djukic, Gallego, Martí, Abelardo y ahora a Miguel Ángel Ramírez en estos años. El canario, de hecho, lo quiere para esta temporada. No será así salvo importante giro de los acontecimientos. Con su adiós y el de Gragera en invierno, se dar carpetazo a un centro del campo llamado a marcar una época, pero que acabó marcado por ella.