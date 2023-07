El Sporting debuta en Asturias con un empate ante el Burgos (1-1)

El Sporting debutó en pretemporada en Asturias tras la gira mexicana con un empate ante el Burgos en Miramar (1-1). El conjunto asturiano fue de menos a más y a mucho más ante el castellano, que puso mucho peligro durante la primera media hora del duelo. Poco a poco, y tras haber recibido el gol en contra marcado por Niño, el Sporting supo reponerse y comenzó a dominar la pelota. Varane, tras asistencia de Villalba de falta, fue el autor del gol del empate todavía en la primera mitad. En la segunda, el Sporting apenas sufrió en su área y sí que dejó algunos detalles de calidad. En el cómputo general, Gaspar, Villalba y luego en la segunda parte Diego Sánchez fueron los más atinados en el lado rojiblanco.

La primera parte dejó sensaciones contradictorias para el Sporting. Durante algo más de media hora el Burgos fue dueño y señor del partido. El conjunto de Bolo tuvo la posesión, las jugadas de peligro y hasta el gol. Fer Niño avisó nada más empezar el encuentro con un disparo a la media vuelta tras un saque de esquina. Todavía corrían los primeros minutos cuando el balón se fue al palo.

El susto no sirvió al Sporting para escarmentar. Durante los primeros diez minutos del partido los de Mar apenas pasaron de la línea de medio campo con el balón controlado. Ofensivamente, en esos primeros compases, lo único destacable fueron algunas internadas de Gaspar. Muy poco más. La presión, por rescatar algo del bando rojiblanco, sí que fue intensa, aunque poco efectiva. El Burgos puso todo el peligro desde el lado derecho. Desde el saque de esquina mandó varios balones peligrosos. Tanto va el cántaro a la fuente que al final Niño, tras un centro de Bermejo puso el primero en el marcador de Miramar. Antes, Elgezabal falló otra cantada también a la salida de un saque de esquina desde la derecha.

El gol sentó peor al Burgos y mejor al Sporting. La reacción de los de MAR no fue furibunda, pero al menos sí que equilibró un combate que a los puntos se iba demasiado hacia el lado visitante. Villalba empezó a coger fuelle y acompañó bien a Gaspar. El Sporting avisó con una jugada combinada de Djuka y Otero. El colombiano internó en el área y sirvió al ex del Málaga, que no acertó.

Al final, fue también en una jugada de estrategia donde el Sporting encontró el empate. Villalba sirvió hacia el punto de penalti una falta en tres cuartos que remató Varane. El francés tuvo de cómplice al meta del Burgos que salió en falso y se lo llevó por delante.

La segunda parte sirvió para alternar los papeles. Ramírez solo introdujo un cambio. Enol Coto dejó su sitio a Diego Sánchez. El canterano cumplió con nota. El equipo fue a más. Pablo García dejó buenas sensaciones desde el lateral. Creció en defensa y en ataque. El Burgos, durante estos segundos 45 minutos, apenas, inquietó a la meta de Yáñez, que jugó los noventa minutos. El carrusel de cambios en uno y otro bando hizo perder fuelle al duelo.

El Sporting tuvo una buena ocasión en las botas de Gaspar con un tiro que se fue fuera por muy poco. Djuka, con un robo dentro del área marca de la casa, también inquietó la meta visitante. Si bien, ninguno de los dos equipos fue capaz de romper el empate a un gol. Como nota, Pedro Díaz, muy cerca ya del Girondins, estuvo convocado pero no solo nu jugó un minuto sino que ni siquiera llegó a calentar.