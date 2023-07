Hassan, el nuevo fichaje del Sporting, la virtud del regate

Capacidad para desbordar en el uno contra uno, un jugador que destaca por jugar a pie cambiado y completamente adaptado al fútbol que se practica en la categoría de plata. Así describía ayer un profesional del fútbol español con dilatada experiencia en la Segunda División a Haissem Hassan, el extremo derecho que está a punto de incorporar el Sporting en calidad de cedido procedente de la cantera del Villarreal. La operación está prácticamente hecha y tan solo falta el okey por parte del submarino amarillo para que el conjunto gijonés oficialice la llegada del que será su segundo refuerzo, ya aterrizado en Asturias.

A sus 21 años, del galo, aunque nacido en Egipto, cuentan maravillas. Hablan de él como un gran regateador, con gran capacidad para sorprender en las distancias cortas pero al que quizás le quede por "mejorar el ‘timming’". "A veces, le sobra el último regate, pero si es capaz de entenderse con Djuka, el delantero se puede a hinchar a meter goles", aseguran estas mismas fuentes que conocen perfectamente al futbolista.

De Hassan cuentan que, a pesar de su juventud, está perfectamente adaptado al fútbol que se practica en Segunda División. Dejó muy buen sabor de boca en el Mirandés, donde estuvo cedido por el Villarreal, y fue uno de los jugadores con más facilidad para el regate. También estuvo el año pasado en el filial amarillo donde convenció a Quique Setién para subirlo al primer equipo. Fuentes que siguen la actualidad del Villarreal B verbalizaron ayer cierta sorpresa por la operación. No solo porque esta incluye a un jugador que había debutado en Primera División, sino que Hassan era del gusto del ex del Barcelona.

De hecho, según publicaron varios medios de la zona, el club contaba con el jugador para esta misma temporada. En principio, para el filial, pero con vistas a dar el salto al primer equipo en un corto periodo de tiempo. Hubo un fuerte interés del Zaragoza por hacerse con sus servicios, pero el Villarreal le cerró la puerta. Las negociaciones entre el club asturiano y el castellonés llevan por lo menos cinco semanas activas. Y en ellas, como en todo lo que atañe al fútbol profesional, antes de llegar a buen puerto hubo muchos vaivenes.

La salida del futbolista francés, que ha sido internacional en las categorías inferiores con su país, la explican en algunos foros de la localidad "la plana baixa" como dentro del proceso lógico de un club con una cantera muy potente. El Villarreal no solo cuenta con un filial en Segunda División, el único club de España que lo tiene, sino que también tiene un equipo C con cierto potencial en Tercera Federación. Lo que explican es que Hassan ya lleva varias temporadas en el club y que hay otros jóvenes que en su proceso de formación piden paso en el primer filial.

La operación, por otro lado, estaba tan avanzada que el segundo equipo amarillo jugó el pasado viernes un amistoso contra el Andorra en el que Hassan no estuvo ni siquiera convocado. El jugador llega en calidad cedido con una opción de compra. Es decir, que si convence en El Molinón el Sporting podría echar el resto para intentar hacerse con sus servicios de manera permanente. Eso sí, el Villarreal, como suele suceder con un equipo de estas dimensiones, ha soltado al jugador pero guardándose un as en la manga no vaya a ser que termine de despuntar en Asturias.

De Hassan, los que le conocen, alaban su capacidad para el regate y habilidad para irse del rival. Le afean, eso sí, que a veces puede pecar de "individualista". Esta fuente que tan bien sabe de sus cualidades, le compara salvando las distancias, con la primera etapa de Vinicius en el Real Madrid. Es decir, un jugador con cierta facilidad para salir airoso del uno contra uno, pero al que a veces le sobre el último regate y explorar mejores opciones. Matiza este experto que tras su paso por el Mirandés y por el Villarreal B está perfectamente adaptado al fútbol de plata. Como buen regateador, es imprevisible. Tanto, que, aunque juega en la banda derecha, lo hace a pie cambiado. Es, como se diría llanamente, un zurdo cerrado. Los regates, como las bicicletas, no faltan en su repertorio.

Fichado por el Villarreal del Chateauroux hace tres campañas por una cifra cercana a los dos millones de euros, explica este entendido que el Sporting contará con el perfil de Otero, que aportará velocidad, y con el desborde de Haissem Hassan. El jugador estará pronto a las órdenes de Ramírez. Nada más que se cierren los últimos trámites de la operación. El futbolista se encuentra ya, no obstante, en Asturias. Hace dos días, a última hora de la noche, personal del club acudió a recogerlo poco después de que terminara el cuarto partido de pretemporada en Luanco. MAR dijo que había cosas que se cerrarían "pronto", pero nadie imaginaba que fuera a ser en cuestión de horas.