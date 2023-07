El Sporting acelera el mercado y hará oficiales las llegadas de Róber Pier y Hassan próximamente

Sin prisa, sin pausa y en silencio. Así se puede describir la labor de la dirección deportiva del Sporting en este mercado de fichajes. Un mercado que ha avanzado lento, con solo una incorporación, la del portero Rubén Yáñez, pero que se va a acelerar en las próximas horas. El club espera hacer oficiales las llegadas de Hassan, cedido por parte del Villarreal con una opción de compra, y del central Róber Pier. Todo está prácticamente atado para que el central gallego se enfunde la camiseta rojiblanca, pero eso no quiere decir que con su llegada se dé por cerrada la zaga. El Sporting tiene otras opciones encima de la mesa. Una de ellas es la del central José Fontán, del Celta de Vigo, una vez descartada la de Cabaco.

La operación de Fontán se realizará con el formato de cesión. El club vigués es la única vía que contempla, según las fuentes consultadas. El jugador tiene 23 años, es zurdo, y tiene experiencia en Primera División con el conjunto gallego y con el Ahead Eagles, de la Eredivise holandesa. Jugó además una campaña en el filial celeste en Segunda División B. Su incorporación no se antoja sencilla puesto que tiene mucho tirón entre varios equipos de la categoría. El Mirandés es uno de los equipos mejor perfilados para hacerse con sus servicios.

El club espera a atar los últimos cabos para poder anunciar a Róber Pier. La operación fue desvelada por LA NUEVA ESPAÑA. El central gallego se desvinculó del Levante tras siete temporadas con el conjunto granota. Varias de ellas en Primera División y siendo importante. Su fichaje sería un salto de calidad para la defensa rojiblanca. Además, el propio entrenador, Miguel Ángel Ramírez, señaló la necesidad que tiene el equipo de incorporar centrales.

El mercado está muy condicionado a lo que suceda con Pedro Díaz. LA NUEVA ESPAÑA desveló paso a paso todas las negociaciones con el Girondins. El técnico canario marcó compás de espera en la sala de prensa de Miramar tras el amistoso del sábado frente al Burgos. Dijo que la operación no estaba cerrada, pero, según las fuentes consultadas, el traspaso está más que cerca. De hecho, el centrocampista, aunque fue convocado, no solo no jugó ni un solo minuto, sino que ni llegó a calentar. MAR habló de que en su puesto están Varane y Nacho Méndez. De ellos destacó su experiencia, pero dijo que aún "son unos guajes".

Es de esperar que si sale Pedro Díaz la intención sea por tanto contratar a un medio con mucho más recorrido en la categoría. Varane tiene 21 años y Nacho Méndez ya va por los 25 años. El técnico habló de la necesidad de contratar un punta. El club tiene a Djuka, Campuzano y a Jeraldino. El catalán todavía no ha debutado esta temporada. El club cuenta con Esteban, del filial, al que Ramírez aplaudió por lo que lleva haciendo esta pretemporada. Si bien, visto lo visto, parece claro que encontrar un socio a Djuka parece uno de los más claros objetivos.