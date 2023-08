Pedro Díaz enfila la puerta de salida rumbo al Girondins de Burdeos

Salvo un giro muy importante de los acontecimientos, Pedro Díaz enfilará en las próximas horas la puerta de salida del Sporting rumbo al Girondins de Burdeos. La marcha del centrocampista está muy cerca de hacerse oficial. El acuerdo dejaría unos 2,2 millones de euros en caja por cerca de la mitad de los derechos del futbolista. Una cantidad que superará los tres millones si se cuentan las diferentes variables del acuerdo. El Sporting ha luchado por mantener cerca de un 20 por ciento de plusvalía si hay reventa.

Todos estos datos los ha venido ofreciendo LA NUEVA ESPAÑA en una operación avanzada y contada paso a paso por este periódico. Pedro Díaz ha venido entrenando con cierta normalidad a lo largo de la pasada semana. Lo que parece el punto de no retorno llegó el pasado sábado durante el amistoso contra el Burgos celebrado en el campo de Miramar. Aunque Miguel Ángel Ramírez afirmó en rueda de prensa que aún no tenía la confirmación de que el acuerdo estuviera cerrado no solo no hizo jugar un solo minuto al jugador, sino que tampoco le puso a calentar. El canario reconoció que la decisión se debió a la situación del asturiano.

El Girondins milita en la segunda categoría francesa, pero es uno de los equipos históricos del país vecino. El club lucha por regresar a la élite. Salvo un cambio drástico de los acontecimientos, Pedro Díaz se marchará a este club siguiendo los pasos de José Gragera y Manu García, otros canteranos que hicieron las maletas.