El Sporting de Gijón y el Girondins se encuentran en estas horas rematando la venta de Pedro Díaz. Según sostienen distinas fuentes, ayer fue una jornada muy intensa para sellar el acuerdo entre ambos clubes, en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. Pedro no entrenó ayer. Tampoco esta mañana. Ya no lo hará más con el club rojiblanco. Falta el intercambio de documentos. Papeleo. Burocracia y muy poco más. Las cifras no han trascendido, pero distintas fuentes mantienen que la propuesta en variables superará los 3 millones de euros. Las variables han sido claves para subir el "fijo", que se sitúa cerca de la barrera de 3 millones. Además, el club rojiblanco se queda con un porcentaje importante.

El medio podría salir de forma inminente de España para poner rumbo a Francia. El acuerdo con el Girondins es de larga duración, con una base, en principio, de cuatro temporadas.