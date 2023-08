El Sporting de Gijón presentó a los dos últimos fichajes del proyecto: Róber Pier y Haissem Hassan. David Guerra, presidente ejecutivo del club, lideró la presentación en la que estuvieron presentes Gerardo García, Luis Miguel Pérez y Joaquín Alonso. Hassan y Pier se mostraron ilusionados, destacando que el Sporting es un club "enorme" y confirmaron la ambición con la que han llegado a la entidad.

Todas las declaraciones de los fichajes:

Róber Pier: "Quería dar las gracias a todos. Fue un proceso bonito. Gracias a Gerardo y David y a todas las personas que me ayudaron. Es un club con mucha historia y grandeza. Es un orgullo defender esta camiseta. Daré todo para conseguir grandes cosas. Ojalá sea un año bonito para todos".

¿Cómo se fraguó su fichaje?

"Ha habido mucha comunicación. El Sporting se puso en contacto con mis agentes en mediados de junio. Me comentaron la opción y buscamos la forma de hacerlo. Me convence este proyecto de cara a futuro: estoy agradecido. Es un club enorme y con una afición espectacular. Estoy cerca de casa y eso es un plus".

¿Ha hablado con Miguel Ángel Ramírez?

"El míster se ha puesto en contacto conmigo y ha intentado ayudarme".

¿Cómo se ha preparado?

"Me he preparado con un entrenador personal en La Coruña. Como no tenia equipo lo he alargado más. Llevo tres entrenamientos completos. No es lo mismo con un entrenador que con el equipo. Pero me ha sorprendido lo bien que estoy".

¿Cuál es el objetivo?

"Ojalá estemos lo más arriba posible. La ambición es máxima. Queremos pelear cada punto como si fuera el último".

¿Por qué deja el Levante?

"He buscado ese cambio. He sido muy feliz en el Levante. Ha sido una experiencia inolvidable. Algo dentro de mí me decía que tenía que moverme. Estaba mirando otras opciones. Era una decisión personal por cómo había terminado la temporada. Necesitaba el cambio"

¿Dónde puede jugar?

"Puedo jugar en ambos perfiles. No tengo problemas ni preferencias. No me gusta definirme… Tengo buena salida de balón y anticipación. Intento ayudar en todo lo que pueda. Estoy en un buen momento de mi carrera. Estoy a buen nivel físico".

¿Qué le ha parecido el equipo?

"Llevo poco tiempo, pero veo optimismo. Me ha sorprendido para bien la plantilla. No he visto esa sensación del final de temporada. Tenemos la suerte que empezamos de cero y va a ser un buen año".

Hassan: "Quiero dar las gracias al club, ciudad y afición. Desde que llegué me ha mostrado cariño. Me han hecho sentir cómodo. Gracias a Gerardo y al presidente. Me han mostrado confianza. Es muy importante para un jugador sentirse querido ".

¿Por qué sale del Villarreal?

"El Villarreal es un gran club con mucha competencia. Me ha faltado continuidad. Tengo potencial. Vine al Sporting porque es mi primera opción. Sé que puedo crecer. Es el proyecto perfecto para dar el salto en mi carrera. Es un club y una ciudad de Primera. Todas las cosas estaban juntas para hacer un gran año ".

¿Qué le ha pedido el club?

"Poco a poco estoy cogiendo sensaciones. Conozco a dos o tres jugadores del equipo y los conozco desde Francia. Me ha faltado el tema defensivo estos años y estadísticas… en tema de regate ha sido positivo pero me faltan goles y asistencias. Me han dicho que así".

¿Cómo surge el interés?

"Mis representantes me hablaron del interés de junio. Desde el primer día le dije a mis agentes que hicieran lo posible que pudieran venir aquí. Es un club con historia y afición. Jugué en El Molinón dos veces y ambas tuve una imagen espectacular. Es un buen equipo. Siempre ha sido mi primera opción".

¿Dónde se encuentra más cómodo?

Me siento más cómodo pegado a la banda. En los dos últimos años he jugado en banda derecha. Pero también puedo jugar en la otra banda. En el Mirandés jugué algún partido como “10”. Jugaré donde quiera el entrenador".