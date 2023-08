“En la primera parte nos costó imponernos al Avilés. Tratamos de jugar en bloque medio, pero llegábamos tarde a la presión. Eso sí, en la segunda mitad estuvimos mejor”. Así analizaba el encuentro ante el Avilés Nacho Martín, mediocentro del Sporting. El canterano destacó que el paso por vestuarios hizo que los rojiblancos pudiesen ajustar, clave para ver una mejor versión en el segundo tiempo. “Al descanso hablamos y conseguimos organizar la presión. Los extremos se colocaron más por fuera y conseguimos mejorar”, confesó.

Martín tuvo palabras de elogio para Hassam, que dejó grandes sensaciones en su debut con el Sporting. “Es flipante la facilidad que tiene en el uno contra uno. Es muy explosivo”, indicó el pivote, que no quiso mojarse sobre su posible titularidad en liga tras la baja de Varane por lesión y el adiós de Pedro Díaz. “Estoy para lo que me manden. Juegue o no quiero hacerlo lo mejor posible”, aseguró.

Sobre Pedro Díaz, Martín tuvo palabras de agradecimiento para el ya exjugador rojiblanco. “Es una decisión que tomó y que respetamos. Me ayudó mucho cuando llegué al primer equipo, se lo agradeceré siempre”, reveló el centrocampista, que confesó enterarse de la decisión del ovetense a la vez que todo el mundo. “Solo le puedo desear lo mejor”, finalizó.