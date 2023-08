El Sporting busca al relevo de Pedro dentro de casa y centra sus esfuerzos en fichar a un "9"

El mercado es imprevisible y siempre arroja sorpresas que pueden hacer cambiar los primeros pronósticos. Nada se puede dar por sentado hasta el último minuto, sostienen los especialistas. Pero hoy por hoy el Sporting prioriza invertir la mayor parte de su margen de movimiento, que no es muy grande, pese a la "palanca" añadida de la venta de Pedro Díaz, en un "9" de primer nivel que pueda aportar algo distinto a lo que ofrecen Djuka y Jeraldino (Víctor Campuzano no cuenta y no estuvo ni siquiera entre los convocados en los últimos amistosos). Y en esas anda el área deportiva, con un ojo puesto en el mercado internacional ante las escasas y caras opciones que ofrece en estos momentos la ventana nacional, que también se sigue observando. La mayoría de clubes de la competición también buscan gol en el mercado. La idea de los directivos es que ese atacante tenga un perfil físico, de área.

El resto del espacio salarial, mientras, iría destinado a fichar a un central que venga a completar la zaga en el perfil izquierdo. La idea para esta operación es que el defensa sea joven, zurdo, para que pueda aportar otras cualidades a las que tienen Pablo Insua, Róber Pier y Cali Izquierdoz. Aunque el traspaso de Pedro Díaz se cerró por encima de los 2.2 millones de euros, con variables de fácil cumplimiento, no todo el dinero recaudado se puede destinar directamente para el gasto en plantilla en este mercado. El Sporting, como informó este periódico, mantiene frecuentes contactos con LaLiga para conocer cuánto puede usar en fichajes para este agosto. La venta del medio aumenta el músculo financiero, eso es evidente. Pero el club rojiblanco se encontraba hasta esta gestión muy encorsetado para abordar operaciones de calado. De hecho, el curso pasado ya estuvo ligeramente sobrepasado en varios momentos de la competición en el tope salarial que fija la patronal del fútbol español al tener la sexta plantilla más cara de toda la categoría. Este año, es cierto, ha soltado algunas fichas importantes como las de Jony, Pichu Cuéllar, Diego Mariño o Aitor García, además de traspasar a José Gragera y Pedro Díaz. Pero tampoco estaba boyante de capacidad de movimiento. Ahora sí tiene más margen y en el club tienen muy claro que la prioridad es un hombre de área que aporte goles, lo que le faltó el año pasado a los rojiblancos. David Guerra avanzó que, salvo nuevas salidas, la entidad tiene capacidad para hacer dos movimientos. No mucho más. El grueso de la plantilla ya está a disposición de MAR. Así las cosas, la intención del área deportiva no pasa, en estos momentos, salvo gran oportunidad del mercado, por fichar a otro centrocampista para cubrir el importante vacío que deja la marcha de Pedro Díaz al Girondins de Burdeos, en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. Gerardo García, director de gestión deportiva, y su equipo de trabajo tienen controlados algunos futbolistas en el centro del campo por si surgen nuevas oportunidades. Uno de los que más gustaba era Toni Moyá, que se fue al Zaragoza en un punto inicial del verano. Ahora, salvo una salida en la medular que no se espera, salvo sorpresa con Rivera, la idea de los especialistas en la confección del equipo está en tirar con los cinco mediocentros que en estos momentos hay en la plantilla: Jonathan Varane, Nacho Méndez, Nacho Martín, Gio Zarfino y el propio Christian Rivera. La lesión de Varane en la rodilla, que está siendo seguido de cerca por el Valladolid, no ha variado la hoja de ruta de los ejecutivos del club rojiblanco, que consideran que tienen doblada la posición. El medio francés, llamado a ser pieza clave esta temporada, estará al menos un mes fuera de juego. Pero a nivel interno creen que la posición está bien cubierta. Róber Pier también puede actuar en el centro del campo en caso de emergencia. Ramírez tiene en mucha estima a Nacho Martín y le gustan las cualidades de Nacho Méndez, que regresa a competición tras un año casi en blanco tras romperse el cruzado. Zarfino, que se sigue recuperando de sus problemas musculares, goza de una buena valoración de Gerardo García y del club por su profesionalidad y carácter. El vestuario, de hecho, lo ha elegido como uno de sus capitanes. El único caso que estaba abierto era el de Christian Rivera, a quien se le buscó una salida a inicios de verano. Pero el pivote gijonés, con contrato hasta 2025, le está dando la vuelta a la situación en esta pretemporada. De momento, en el club observan un cambio muy importante en su actitud. De su nivel nadie tiene dudas, ni mucho menos. El medio gijonés está en estos momentos muy cerca de seguir. Incluso tiene opciones de ser titular en Valladolid.