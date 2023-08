Las claves de la 'operación Pascanu': Sietes, director deportivo de la Ponferradina, admite que "la negociación la están llevando los presidentes"

«Si sale Pascanu tendrá que llegar alguien con experiencia y no de relleno. Es un tema que están llevando los presidentes», admitió Sietes, director deportivo de la Ponferradina, en la presentación de Ernesto como nuevo jugador de la Deportiva. La operación, avanzada el 7 de junio en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, sigue sin estar totalmente cerrada. Pero está muy cerca. La "Ponfe" sigue reclamando dinero, además de la ficha. Aunque, es cierto, hubo un momento, en la tarde del martes, donde el acuerdo se daba ya por hecho entre todos los actores implicados en el negocio. Incluso el mismo Álex Pascanu se vio viajando a Gijón. Pero los ejecutivos de la Ponferradina apretaron un poco más, modificando algún punto de sus exigencias y planteando una nueva contraoferta. Ahora, como admite Sietes, la operación está ya en manos de los presidentes. David Guerra, presidente ejecutivo del club rojiblanco, mantuvo en las últimas horas contactos con Silvano, su homologo en la «Ponfe», que se encuentra fuera del país. La «Ponfe», algo molesta con el central rumano y con el club rojiblanco por entender que negociaba inicialmente a sus espaldas por un jugador que tiene contrato (2026), trata de arañar una «compensación» para que la operación sea lo más ventajoso posible a la hora de paliar una pérdida deportivamente muy relevante. De hecho, sostienen distintas fuentes, el club de El Bierzo, que perdió este curso la categoría, solicitó al Sporting el pago de la amortización que correspondería por esta temporada. En 2020, la Ponferradina invirtió unos 400.000 euros por hacerse con Pascanu.

Claves de la operación

La amortización de esta temporada, 2023-20234, sería de unos 100.000 euros. Aunque la Ponferradina estaba en disposición de asumir una cantidad ligeramente inferior. En Mareo, mientras, habían planteado asumir la ficha íntegra del central (unos 300.000 euros). Este escollo, el de esa «compensación», estaba siendo lo único que estaba frenando el acuerdo total. La operación, como desveló este periódico, recoge una opción de compra. Fuentes cercanas a la operación apuntan que estará en torno a los 600.000 euros. Para el Sporting es fundamental tener cierto control sobre un jugador que consideran de futuro y no un «parche» para esta temporada. En Mareo llevan tiempo teniendo el nombre de Pascanu marcado en rojo como un claro objetivo.

En las negociaciones, que se vienen celebrando desde hace semanas, también se han puesto encima de la mesa algunos nombres de futbolistas. El club rojiblanco propuso la cesión de algún jugador que no le encajaba al área deportiva berciana. La «Ponfe» planteó también otros nombres a los que el Sporting no valora dejar salir. En principio, la operación no peligra pese a no estar cerrada.

Pascanu, todo al Sporting

Pascanu, mientras, tiene muy clara su intención: quiere fichar por el Sporting. Hay otros clubes que se han interesado por el central a lo largo de este mercado: Zaragoza, Albacete... Pero, en principio, el defensa apuesta por el proyecto rojiblanco. En el club rojiblanco le han hecho sentirse importante. Gerardo García, Miguel Ángel Ramírez, e, incluso, David Guerra han entrado de lleno en la operación y han llegado a mantener conversaciones con el jugador, que observa como prioridad la opción de recalar en Mareo. El Sporting sigue su hoja de ruta y se muestra confiado en que el fichaje se cierre. Paralelamente, el área deportiva rastrea el mercado de fichajes para cerrar la plantilla con un «9». La idea del club rojiblanco es la de contratar un delantero de jerarquía, que tenga unas condiciones distintas a las que poseen Djuka y Jeraldino. Con Campuzano la idea no ha variado: no cuenta. En principio, Ramírez no tiene previsto incluir al delantero catalán entre los citados para el estreno liguero de mañana en Valladolid. El punta catalán, mientras, sigue apostando por cumplir su contrato. Si sale, el área deportiva valorará si acudir al mercado a por un centrocampista si hay espacio salarial. Pero el objetivo claro es un 9.