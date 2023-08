"Tengo que lograr mejorar mi versión y no marcarme objetivos a largo plazo"

Christian Rivera (Gijón, 1997) afronta su tercera temporada en el Sporting. Este verano el club llegó a valorar su salida. La venta de Pedro Díaz al Girondins le abrió definitivamente la vía para continuar. En Valladolid, en el José Zorrilla, fue titular. El centrocampista atiende tras el partido del estreno liguero a LA NUEVA ESPAÑA. Habla sin tapujos sobre su situación, hace autocrítica y se marca la meta de dar su mejor versión este curso.

–Coincidiendo con el inicio de temporada ha vuelto a ser titular. ¿Le viene bien empezar así la Liga, para confirmar esa voluntad de quedarse en el Sporting y dar un paso adelante para intentar ser importante en el proyecto?

–Sí. Al equipo nos ha faltado efectivos como Varane o Fran Villalba en el centro del campo. Estoy trabajando bien, para intentar conseguir esas titularidades, hacerlo lo mejor posible y creo que me lo he ganado.

–¿Qué le faltó al equipo para crearle más peligro al Valladolid?

–Sabíamos un poco a lo que jugaban, que iban a buscar muchos balones en largo a los extremos, y que el partido iba a ser muy duro, que se decidiría en pequeños detalles. Y así fue. En dos centros laterales que no marcamos bien ni fuimos claros nos hicieron dos goles. Tuvimos una acción, con el gol anulado a Djuka. Si hubiéramos sido contundentes en esa jugada hubiera sido gol. El fútbol lo marcan las áreas. Y el Valladolid fue mejor.

–¿Es optimista con el proyecto a pesar de este primer tropiezo?

–Sí, por supuesto. Al equipo le veo muy bien. Hay un grupo increíble, presta ir todos los días a entrenar. Nos faltan piezas importantes. Tenemos que seguir trabajando en esta línea.

–Quedan casi tres semanas de mercado. ¿Su aspiración es quedarse para ser una pieza fuerte del proyecto?

–Sí. Al principio estaba en duda mi continuidad. Fui claro, dije que me iba a quedar. Que iba a pelear por tener un puesto. Estoy en ese camino. Puedo decir claramente que estoy dando el 100%. Más no se puede dar. Creo que me estoy ganando un puesto. En el equipo hay mucha competitividad. Pero estoy haciendo las cosas bien.

–¿Ha sido la pretemporada que más se ha exigido en el plano personal de su carrera?

–La pretemporada pasada también me exigí mogollón. Incluso diría que en el rendimiento personal fue mejor, tuve más minutos. Llegué a la Liga con mejores sensaciones. Pero este verano también he trabajado mucho. Estoy cuidando cada pequeño detalle para no tener ningún tipo de molestia ni lesión y creo que lo estoy consiguiendo.

–¿Es autocrítico consigo mismo con lo que puede mejorar?

–Está claro que Christian Rivera nunca ha sido un jugador que cuidase al máximo la alimentación, que es lo que estoy cuidando ahora.

–¿Le hace el club ahora tener ese rol de jugador importante?

–Es algo que me estoy ganando en el día a día. El problema es que otros años también me lo he ganado. Cuando llegué con David Gallego no era titular, conseguí ganarme el puesto y cuando vi que lo tenía me relajé. Con Abelardo me pasó igual. Este año estoy intentando mejorar en el día a día. Tengo que lograr mejorar mi versión, no es cuestión de marcarme objetivos a largo plazo.

–¿Tiene claro que no va a decaer?

–Sí. Estoy trabajando muchísimo en el plano mental. Estoy trabajando con un coach. Me viene muy bien, me ayuda muchísimo. Nunca lo había trabajado y lo considero algo muy importante.