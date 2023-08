La afición del Sporting reclama "refuerzos en ataque para generar más fútbol y goles"

La derrota en Valladolid en la primera jornada deja dudas entre los aficionados del Sporting. No fue la imagen esperada para el estreno. Y aunque todavía se prefiere dejar margen, la radiografía que hacen cuatro peñistas tras los primeros minutos de la temporada es clara: "Nos hacen falta refuerzos en ataque para generar más fútbol y goles".

Juan Castañón, presidente de la Peña Los Guajes, incide en esa idea de que hace falta incorporar "alguien que aporte un poco de idea de fútbol, genere pases y ocasiones de gol". La primera toma de contacto de la temporada no fue la esperada. "No noté ninguna mejoría respecto al año pasado", afirma, antes de añadir un aspecto que considera que debe cambiar ya: "Hay que mejorar en ideas futbolísticas, tener el balón, pero para crear peligro, no para buscar el 0-0, que pase el tiempo y que acabe sonando la flauta en alguna jugada". No obstante, reconoce que se aferra a algún apartado que sí le convenció en el José Zorilla: "Sí que tiene buena pinta la defensa y la portería, pero poco más".

Miguel Menéndez, de la Peña Exilio Rojiblanco, se desplazó desde Madrid a Valladolid para presenciar el partido. Intenta trasladar una visión optimista: "Jugamos mejor de lo que evidencia el marcador, tuvimos ocasiones". Y también incide en otro aspecto que le dejó satisfecho, como fue la participación de Enol Coto y Gaspar Campos. "Enol fue su debut y cuajó un buen partido, mientras que a Gaspar creo que le sentó bien la cesión en Burgos".

Respecto a lo que le pide para el curso, tras esta primera toma de contacto, Menéndez reclama en primer lugar "un delantero que marque las diferencias" y también "mejorar la preparación física, tenemos buenos jugadores, y evitar tener siete lesionados como ahora". Y se suma a la corriente de marcarse objetivos cortos: "Los cambios sustanciales tardarán en llegar con el cambio de propiedad, por eso considero que la expectativa es no pelear por descender hasta el final".

Más crítico y con menos esperanzas se presenta Herminio Martín, de la Peña Nunca Caminarás Solo. "Vi al mismo equipo del final de la temporada pasada. Carencias en defensa y delantera", subraya. Por eso cree que la meta tiene que ser la permanencia. "Las expectativas es lograr 50 puntos cuanto antes. Llevamos dos años consecutivos jugando con el descenso, esperemos que al tercero no sea el que bajemos". No le gustó respecto del partido de Valladolid que "fichamos para mejorar la plantilla y resulta que no juegan y los que juegan no están de entrenar". Y añade, en la misma línea que otros aficionados, la necesidad de "un delantero contrastado y alguien para el centro del campo con carácter y que haga vestuario, pieza fundamental para un ascenso".

Andrés Buznego, de la Peña Casa Kilo, también se suma a ese corriente de que el atacante no sea la única incorporación. "Lo que más me preocupa es que no hay centro del campo, faltan efectivos aunque se recupere Varane, tenemos una carencias tras la venta de Pedro Díaz. Y a eso le sumamos que nos falta un delantero que marque goles, con lo que tenemos una plantilla descompensada". Y añade para finalizar: "Soy pesimista, por primera vez mis expectativas son no bajar, asegurar la permanencia, y luego ya mirar hacia a otras cotas".