Diego Parrondo, homenaje y estímulo para empezar con victoria en El Molinón

"He vivido desde pequeño en Oviedo, pero nacer, nací en Gijón", cuenta Diego Parrondo cuando se le pregunta si es gijonés o ovetense. En la capital creció personal y profesionalmente, y a treinta kilómetros mantiene su corazón futbolero. "Soy rojiblanco desde la cuna", afirma quien fue ayer homenajeado por el Sporting en Mareo. Diego visitó a la primera plantilla antes del inicio del entrenamiento y acabó con un regalo. José Ángel, uno de los capitanes, le entregó una camiseta firmada por todos los jugadores con su nombre en la espalda. "Ojalá celebremos el domingo una victoria en la vuelta a El Molinón", deseó el asturiano, que en unas semanas se mudará a Los Ángeles, en Estados Unidos.

"Mi padre es del barrio de La Calzada y del Sporting", explica sobre la herencia sportinguista que pasea con orgullo Diego Parrondo. En los últimos años lo ha hecho en Holanda, donde ha residido por cuestiones de trabajo. Las mismas que ahora le han llevado a trasladarse a Norteamérica, donde su profesión de ingeniero le ha llevado a asumir nuevos retos. También deportivos. "Estoy preparando una media maratón. No sé si participaré en la de San Diego o la de San José", detalla mientras sigue los primeros compases del entrenamiento del Sporting desde uno de los laterales del campo número 2 de Mareo.

Diego Parrondo fue recibido por David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, a su llegada a Mareo. También tuvo oportunidad de saludar a Gerardo García, director de gestión deportiva del conjunto rojiblanco. No era la primera vez que recibía un homenaje por parte del club gijonés. En 2018 también ya fue agasajado por los futbolistas de la primera plantilla con una camiseta. En su casa conserva otra de campañas anteriores, firmada por jugadores y enmarcada para protagonizar una colección muy futbolera. El asturiano ha compartido en redes sociales algunas de las prendas que ha ido recibiendo gracias a sus contactos en el mundo del deporte y la historia de superación que ha protagonizado tras quedarse tetrapléjico por un desafortunado accidente sufrido a los 18 años. En esa colección figuran camisetas como una del Madrid, firmada por Bale, o del Manchester United, de la época de Juan Mata.

"Espero que este año no nos hagan sufrir tanto como la temporada pasada", comparte Parrondo antes de despedirse. No tardará en volver a Asturias. Tiene previsto regresar para celebrar las fiestas navideñas junto a su familia. "Aunque llevo unos años fuera, siempre intento seguir todos los partidos del Sporting por televisión", comenta. El hecho de cruzar el charco implicará también tener que afrontar un cambio horario que, como todo en su vida, no será ningún obstáculo para que Diego continúe siguiendo de cerca al equipo de sus amores. "Seguramente que alguna vez tocará madrugar un poco más, pero habrá que estar atento. A ver si esta temporada es la definitiva", concluye con la esperanza de ver los gijoneses peleando por los puestos de ascenso a Primera División. Para empezar, confía en una victoria ante el Mirandés este domingo en El Molinón.