El Racing de Ferrol confía en jugar en A Malata ante el Sporting

El Racing de Ferrol está viviendo un verano intenso. Al regreso del equipo a Segunda División le ha seguido las obras de mejora de A Malata para poner el campo acorde a las condiciones que exige LaLiga en la categoría. Una circunstancia que le ha hecho ir sobre la bocina a la hora de completar los trabajos necesarios tanto en el terreno de juego como en las gradas. En el club hay optimismo de que la semana que viene puedan recibir al Sporting en casa, lo que evitaría tener que trasladar el encuentro a Balaídos, en Vigo. Solo está pendiente de una última evaluación de LaLiga para acabar de aprobarse.

"Seguimos dando pasos para estrenarnos como locales en A Malata el día 27 (17.00 horas) ante el Sporting", compartió ayer el Racing de Ferrol en redes sociales tras informar de haber superado una nueva prueba de la LaLiga, en este caso, un simulacro técnico de emergencias. El club ha completado, entre otras cosas, la sustitución del césped y ahora las obras están más centradas en aspectos relacionados con instalaciones que van más allá del propio terreno de juego.

La Mareona está muy pendiente de la visita a Ferrol porque es uno de los partidos marcados para acompañar al equipo lejos de El_Molinón. El hecho de que la sede no esté aún confirmada ha obligado que muches esperen hasta última hora para decidir si se desplazan o no. Si LaLiga no diera de paso el campo para el partido ante los gijoneses, la alternativa prevista es que el encuentro se dispute en Balaídos, lo que añadiría kilómetros al viaje. El Sporting ya ha preparado el desplazamiento del equipo contando con que será A Malata el escenario del partido.

Ante la posibilidad de que las obras dificultaran el inicio de la liga en casa, el Racing de Ferrol solicitó disputar las dos primeras jornadas de la competición como visitante. En la primera se llevó la victoria en el Martínez Valero, ante el Elche, recién descendido de Primera. Este domingo, a las 17.00 horas, jugará ante el Oviedo en el Tartiere. Hay mucha expectación en la ciudad por poder recibir al equipo en el encuentro ante el Sporting.

Hasta no conocerse si A Malata albergará el encuentro, el Racing de Ferrol ha decidido dejar en estudio el número de entradas que se pondrán a disposición de aficionados del Sporting. Será una vez que LaLiga complete la última evaluación del campo, prevista concretamente para el inicio de la semana que viene. El club ha doblado ya el número de abonados de la campaña anterior, superando los 6.500. En cuanto al aforo del campo, las últimas reformas han reducido las plazas al público a algo menos de 11.000 localidades, según fuentes de la entidad gallega.