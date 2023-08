"Nos tenemos que adaptar a lo que podemos optar ahora mismo". Miguel Ángel Ramírez reconoce las dificultades para poder firmar al delantero de las características que persigue el Sporting en un final de mercado en el que ve a la mayoría de los clubes de Segunda "está todo el mundo preso" a la hora de hacer movimientos. El entrenador rojiblanco reconoce que va a tocar esperar casi hasta el último día y asegura que "no me decepcionaría" que no llegase nadie para reforzar el ataque. Mientras, celebra poder afrontar el partido ante el Mirandés con hasta tres caras nuevas. Cali Izquierdoz y Fran Villalba estarán a disposión si no hay imprevisto de última hora y a Pascanu también lo ve en condiciones de ser convocado.

El Molinón. "El ambiente lo vamos a generar nosotros. La gente siempre nos da, siempre está, pero tenemos que ser nosotros los que desde el minuto uno demos para que la gente esté orgullosa de su equipo". Cambios. "Ayuda recuperar a gente para ser más competitivos. A partir de ahí, analizamos tanto a nivel colectivo como individual con aquellos que jugaron qué cosas tenemos que adaptar en defensa y en ataque, a nivel de volumen ofensivo, de estructura para hacerlo mejor. Que aprendamos de los errores para no repetirlos". Plantilla. "El mercado siempre va a moverse hasta ese día (1 de agosto), y no por lo que quiera el club. A nosotros nos gustaría tener ya la plantilla cerrada, pero el mercado te pone limitaciones. Capaz que nos toca esperar movimientos hasta final de mercado. Llevamos tiempo trabajando para que sea lo antes posible". Campuzano, sin opción de jugar. "Es una decisión acordada cuerpo técnico y club. Él está entrenándose con normalidad. Estamos esperando a que termine el mercado para ver qué decisión se termina tomando". Perfil de delantero. "Estamos estudiando las diferentes posibilidades que nos da el mercado y nos tenemos que adaptar a lo que podemos optar ahora mismo. A partir de ahí tomaremos una decisión. No podemos optar a cualquier delantero, hay que adaptarse a las oportunidades que nos da el mercado". Más salidas o entradas. "Nosotros vamos a esperar a los movimientos del mercado, si hay alguna oportunidad favorable para el club como el jugador, tanto para salir como los que puedan llegar... Hay que esperar y analizar. Llevamos muchas semanas analizando perfiles viendo también que hay fichas ocupadas. Hay que adaptarse a esto". Quedarse como está. "No sería una decepción. Sabemos que hay muchas cosas que no van a depender de nosotros. Lo que está en mi mano es sacar el máximo rendendimiento a lo que tenga. No estoy en mi día a día esperando a que llegue no sé quién. Estamos mentalizados con lo que tenemos que hacer y con lo que tenemos que mejorar. Tenemos grupo para hacer mejor las cosas". El rival. "Tiene muchos chicos jóvenes, muy dinámicos, fuertes, rápidos. Contra el Alcorcón fueron super sólidos en defensa y transitaron muy bien. Tenemos que estar muy atentos a esas transiciones, a esos balances". Enfadado este verano. "Los enfados de casa, se quedan en casa. Por supuesto que en el dia a día hay enfados y hay encuentros. Es la vida de un club y de un grupo de personas. Cuando se construye siempre hay dificultades y siempre se genera confianza". Zarfino. "Sigue con dolor. Es un tema delicado en el que no hemos visto una evolución positiva. Hemos intentando por varios medios ver la posible solución. Gio es un tipo diez y un profesional diez". Pascanu. "Está al cien por cien. Está al nivel físico de la mayoría, está a un nivel normal de estado. Está preparado para competir. Vino como central, no como lateral derecho. Él está dispuesto a ayudar donde se le necesite". El ejemplo de Moises Caicedo. "Le quiero muchísimo, le admiro y le respeto. Para este entrenador, es más importante que cualquier trofeo ver a los chicos con los que has compartido proyecto consolidarse en el fútbol profesional. Ha sido seguramente el mejor jugador que yo he entrenado. Son esos trabajos que me gusta hacer. El poder ayudar y cuidar al talento. Tengo muchos chicos de Mareo que todavía son juveniles a los que les dedico mi talento para poder explotar el suyo". Necesidad de un centrocampista. "Estoy contento con los elementos que tenemos. Todo lo que llegue para mejorarnos, bienvenido sea. Solo tenemos el margen de maniobra de un jugador, salvo que haya salidas. Estoy trabajando para hacer un equipo más competitivo".