Unipes propone mejorar la ventajas al abonado y hará un nuevo censo

"Hemos tenido sintonía desde el primer minuto", subraya Gustavo Alonso, presidente de Unipes, sobre la relación de este colectivo con la directiva del Sporting. Él y su vicepresidente, Pedro Juárez, encabezaron ayer la representación de una quincena de presidentes de peñas que participaron en el encuentro con David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, y Joaquín Alonso, relaciones institucionales del club.

"Ha sido una reunión en la que hemos reafirmado la colaboración iniciada ya la pasada campaña", destaca Gustavo Alonso. Entre ellas, Unipes ha trasladado la oportunidad de ser tenidas en cuenta la mejora de algunas de las ventajas que ya existen a los abonados y una nueva serie de peticiones para que sean incluídas en la próxima campaña. "Entre otras cosas, creemos en poder aumentar la masa social a través de medidas relacionadas con el abono itinerante. Además, colaboraremos en la elaboración de un nuevo censo de peñistas y abonados", concreta el presidente de Unipes. "David Guerra también nos transmitió confianza en que esta temporada hay una plantilla mejorada respecto al año pasado", añade sobre lo deportivo.

Por otra parte, Gustavo Alonso ve positivas las condiciones fijadas en el protocolo de peñas, aunque el club se ha abierto al matiz de considerar también oficiales aquellas que no cumplan con los criterios del primer borrador. "Se estudiará individualmente cada caso, aunque habrá alguna que no cumplirá y no será oficial", asegura Alonso.