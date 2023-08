Ramírez planea retoques y apurará la baza de Fran Villalba como titular

No ha dado muchas pistas durante la semana, pero no se espera una profunda revolución en el Sporting respecto al once de la pasada jornada. Los rojiblancos reciben esta tarde al Mirandés (El Molinón, 19.30 horas) con cuatro novedades en la lista, la vuelta de los lesionados Cali, Villalba y Varane, y el debut del recién fichado Pascanu. Mientras Varane tiene difícil participar y su inclusión parece más motivada a entrar en dinámica, el técnico parece movido a apurar la titularidad de Villalba si el tobillo del valenciano ofrece garantías. Hassan oposita a salir de inicio tras sus buenos minutos en Valladolid, mientras que la gran incógnita parece situarse en cómo se formará la defensa. El equipo tiene las bajas por lesión de Guille Rosas, Bamba, Zarfino y Queipo. Campuzano vuelve a quedarse fuera por decisión técnica. El Mirandés llega como colíder tras golear al Alcorcón en la primera jornada.