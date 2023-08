Festín goleador para resetear: así fue el ambiente en El Molinón en el reencuentro en Liga

Con bochorno y calor, pero sin el sol pegando con fuerza como el anterior estreno de Liga en El Molinón. Eso sí, de nuevo con un festival de goles. Los 18.394 espectadores que asistieron al primer partido en casa del Sporting se lo pasaron en grande. Una toma de contacto que sirvió para romper con la triste campaña anterior y que, aunque es pronto, abre el camino a la ilusión. Con Alejandro Irarragorri, presidente y dueño del club, ejerciendo de nuevo de talismán desde el palco, la alegría se apoderó de El Molinón. "Esto es muy largo, hemos visto cosas muy positivas y con buena pinta, ojalá siga así", coincidieron en señalar un grupo de aficionados al término del encuentro.

No eran muchos en la grada en la primera aparición del equipo en el césped para iniciar el calentamiento. La gran mayoría de seguidores prefirieron, como es habitual, mantener el ritual de apurar los instantes previos tomando algo en los bajos de El Molinón, y en este caso pendiente de los instantes finales del partido del Oviedo ante el Racing de Ferrol, que será el próximo rival de los rojiblancos en Liga. Pero los que aguardaban en la grada recibieron al equipo con una notable ovación.

Hubo reseteo, por tanto, en la grada. Ganas e ilusión de volverse a enganchar al equipo. Aunque también se respiró ese ambiente de dudas en las tertulias iniciales. "Llevamos dos años en el alambre, no podemos repetirlo otra vez. Así que hay que fichar ya un delantero como el comer", destacó Santiago Álvarez, veterano socio de la Grada Este. "Más que un delantero casi veo más importante un centrocampista, eso es lo que hace bueno a la defensa y el ataque", subrayó Eugenio Díaz, otro seguidor cercano a su butaca.

La previa del partido vino marcada por un encuentro de David Guerra, presidente ejecutivo, con todo el personal de partido. Y una posterior foto de familia para el recuerdo. También fue especial el día para algunos integrantes de la Asociación Alarde, para personas con discapacidad, que persigue la práctica, fomento o disfrute de las artes, y que fueron invitados al choque ante el Mirandés.

La música volvió a ser protagonista, con la actuación de la pianista Sofía Campo. "Es un placer estar aquí, espero que lo disfrutéis tanto como yo", destacó. También emocionado saludó el speaker Borja: "Bienvenidos al templo, al estadio más antiguo del fútbol español. Qué ganas tenía de decir esto". Y justo a continuación dio paso a uno de los momentos más emotivos, con la tremenda ovación a la selección femenina por su título mundial, junto a los acordes de la conocida canción de "Queen" que lleva por título "We are the champions".

El Molinón vibró y disfrutó por fin de una tarde tranquila y alegre de fútbol, tras un año para olvidar. Con prudencia, pero con ganas de que el rumbo vire y por fin el Sporting abandone la tónica negativa de las dos últimas temporadas. "Hay que ser prudente, pero nos merecíamos un día así por fin", enfatizaron un grupo de aficionados en una de las socorridas tertulias durante la salida del estadio.