Otero hace el gol del año: la curiosa cifra de goles de falta del Sporting en las últimas temporadas

Los goles de falta directa suelen hacer visitas muy puntuales al Sporting. La victoria ante el Mirandés fue uno de esos casos. Llegó gracias a un extraordinario golpeo de Juan Otero. El tanto del cafetero, con un impecable derechazo para superar por arriba a la barrera, abrió el marcador ante el Mirandés (3-0) y se convirtió en el undécimo tanto de este tipo que firma el Sporting en las últimas once temporadas. Antes, estuvo muy repartido, pero tres nombres sumaron más de la mitad de ellos. Sangoy (3), Jony (2) y Pedro Díaz (2) fueron los más acertados. Este último, traspasado al Girondins, ha cedido el testigo al colombiano.

Once goles en las últimas once temporadas son las cifras que recoge Opta sobre el nivel de acierto del Sporting en lanzamiento de falta directa. La primera temporada a la que hace referencia, la 2012-13, fue la más prolífica de las analizadas en este tipo de acciones. Juan Muñiz marcó de falta al Guadalajara (2-1), tanto que no alcanzó para lograr la victoria en el Pedro Escartín. Apenas seis días después, Gastón Sangoy también hizo gol de falta, en este caso, ante la Ponferradina en El Molinón. Abrió el marcador pero tampoco alcanzó para ganar (2-3).

Gastón Sangoy se puso las botas esa campaña, en la que volvió a ver puerta en un golpe franco ante el Sabadell, ya en la segunda vuelta (4-3). Tampoco la suerte acompañó ese día, porque el conjunto gijonés se fue de vacío de su visita al campo de la Nova Creu Alta. El atacante argentino haría otro más una semana después, ante el Guadalajara, en El Molinón. Ahora sí, para abrir una rotunda victoria del conjunto gijonés en casa (3-0).

A la campaña siguiente ya no hubo goles de falta y la estadística continúa en la temporada 2014-15, con Jony protagonizando el tanto que dio el empate en la visita al Recreativo de Huelva (1-1). El cangués volvió a hacer gala de su buen golpeo esa misma campaña, al marcar también de falta durante el partido ante el Lugo (2-1). Abrió el marcador de un triunfo cerrado por Pablo Pérez en El Molinón.

La afición del Sporting tuvo que esperar a la campaña 2017-18 para ver otro gol de libre directo. Fue obra de Carmona, ante el Huesca, en El Molinón (1-1), y estrenó el marcador a los cincuenta minutos. No hubo más hasta la temporada siguiente, en el partido del debut de José Alberto López como entrenador rojiblanco. Álvaro Traver dio una agónica victoria, con el tiempo cumplido, en Granada (1-2). Los dos más recientes fueron obra de Pedro Díaz. El primero, en la campaña 2019-20, ante el Fuenlabraba, (1-0), con Djukic ya en el banquillo de El Molinón. El siguiente fue la pasada temporada, ante el Huesca (1-1). El rojiblanco igualó entonces el tanto de Óscar Sielva. Ahora, Juan Otero releva al canterano como goleador y especialista en este tipo de acciones.