"Apalabré la camiseta con Nacho Méndez, me alegra volver a verle disfrutar"

Cumplió este verano el sueño por el que volvió a casa. Álex López (Ferrol, 1988) regresó al Racing de Ferrol hace cinco años después de una intensa carrera como futbolista que le hizo pasar por el Celta de Vigo, Sheffield Wednesday, Valladolid, Sporting y Brisbane antes de intentar ayudar al regreso a Segunda División del club que animó desde niño. Conseguido el objetivo, ahora suda como capitán el propósito de asentar al equipo en el fútbol profesional. Este domingo se reencontrará por primera vez con el conjunto gijonés, donde acarició el ascenso en su única campaña en Gijón, la 2017-18.

–Quedan pocos ya de su etapa en el Sporting. Nacho Méndez.

–Sí es cierto que hubo muchos cambios. Con Nacho ya hablé el otro día para dejar apalabrada una cosa. Le mandé un mensajito para que me guarde su camiseta. Me alegra mucho que vuelva a disfrutar del fútbol después de un año complicado por su lesión.

–¿Qué recuerdo le dejó su año en Gijón?

–Fue un complicado en todos los aspectos. A nivel colectivo, porque se viene de bajar de Primera, hay buena plantilla, pero siempre cuesta adaptarte a la categoría. Aún así creo que conseguimos encontrar nuestro camino, llegando a estar en muchas jornadas en ascenso directo, pero al final no nos dio. Estábamos metidos en una dinámica negativa y nos encontramos a un Valladolid que era todo lo contrario. No pudo ser. Faltó llegar mejor a ese último tercio de la temporada.

–¿Y en lo personal?

–Pues, fíjese, le he dicho muchas veces, yo era un chico de Ferrol que iba todos los veranos al campus de Mareo y siempre me llamó mucho la atención del Sporting. Me tocó vivir la parte mala del fútbol allí. Tuve una lesión muy grave. Era en la zona lumbar y me tocó el nervio ciático. Llegué a estar listo para la última parte, pero luego no tuve la continuidad esperada.

–¿Cómo se gestionó la salida? ¿Fue el club o decisión de usted cambiar de aires?

–Estaba encantando en Gijón, tenía ganas de continuar, de tener un año desde el inicio sin problemas físicos. El club tomó la decisión de que no fuera así. Es parte del fútbol.

–¿Qué Sporting cree que se encontrará este domingo?

–Vienen de hacer un partidazo en casa. Es un club grande que siempre tiene que estar peleando por volver a donde tiene que estar, Primera. Alterna gente joven y experiencia, con idea de tener el balón, presionarte y no hacerte sentir cómodo. Rival como todos de la categoría, complicado. Esperamos también a mucha gente de Gijón. Se vivirá un ambiente fantástico.

–¿Es un plus para ustedes que se juegue en A Malata y no en Vigo?

–Hubo esa incertidumbre de no saber si se podía o no, pero parece ser que va todo como tiene que ir. La ilusión que se está viviendo en la ciudad y la comarca es increíble. Hay especial ilusión por ver al equipo volver al fútbol profesional. La gente vivió épocas duras, estando incluso en Tercera División. Imagínese.

–Han iniciado la Liga con victoria en Elche y empate en Oviedo.

–Éramos conscientes de que teníamos un inicio complicado: visitar al Elche, recién descendido, o el Oviedo, que tiene como objetivo estar arriba... También somos conscientes de que podemos competir contra cualquiera. En estas dos jornadas mostramos de lo que podemos ser capaces, siendo conscientes de que tenemos margen de mejora.

–¿Cómo ha visto la evolución de Enol Coto, cedido el pasado año en el Racing?

–Ha experimentado un crecimiento tremendo. Es un chico con unas condiciones muy buenas. Era la primera vez que salía de casa cuando vino a Ferrol y este club y esta ciudad siempre te acoge muy bien, te hace sentir cómodo. Aquí intentamos, los que llevamos tiempo, generarles un contexto idóneo. Dio un rendimiento muy bueno. Verlo en la primera plantilla del Sporting nos alegra.

–¿Y qué me dice de tener de jefe a Manjarín (segundo entrenador)?

–(Se ríe). Tengo muy buena relación con él. Siempre le digo que me quedé en su cabaña a dormir cuando iba al Campus de Mareo de niño. Ha jugado en grandes clubes, nos ayuda muchísimo en todos los sentidos y a nivel personal tenemos una relación muy cercana. Ojalá siga con nosotros mucho tiempo.

–Usted ha cumplido el sueño de ver a su equipo ascender ¿Qué falta en Gijón para conseguir ese objetivo?

–No soy nadie para dar consejos pero... El Sporting es un club histórico y hay que asumir esa presión con naturalidad. A partir de ahí, el fútbol es muy resultadista, es el ahora, pero los que terminan consiguiendo los objetivos son los que van de la mano en todo momento. Quienes entienden que hay momentos malos y en esos es cuando más apoyo tiene que haber. Conseguirlo puede ayudar a librar los momentos de presión.