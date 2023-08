Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting, analiza la derrota del Sporting por 2-0 ante el Racing de Ferrol, en el segundo tropiezo del curso a domicilio.

Valoración del partido. “No hemos aprovechado los momentos. La primera parte hubo alternancia, aunque ellos llegaron más que nosotros. Y en la segunda los teníamos ahí, llegó el gol anulado. Cedimos más espacios, y quedamos más descubiertos, porque íbamos en busca del gol. Sabíamos el riesgo que íbamos a correr, el Racing de Ferrol nos podía hacer daño. Pero teníamos que ir a por el empate”.

Entrada de Héber y marcaje de Pascanu. “Habíamos hablado de las ayudas de los mediocentros. Las ayudas a los unos contra uno en banda. En la jugada del gol fuimos perdedores en los duelos por dentro. Y también lo fuimos en el duelo de fuera”.

Mercado, ¿prioridad delantero o carencia de mediocentro? “Hay que priorizar, y si nos da para mover plantilla y poder incorporar lo haremos. Y sino tendremos que ir a por lo que consideramos que necesitamos con más urgencia”.

Dos imágenes del Sporting. “La segunda parte, cuando llega el gol que nos anularon, estamos siendo superiores, acosando, jugando en campo rival, y con mayor llegada que en la primera parte”.

Versión del Racing de Ferrol. “Sabíamos que iban a intentar en algún momento hacer esa salida de tres. Queríamos dar un paso adelante y ser agresivos en la primera parte. Pero con el marcador en contra sabíamos que ir a correr el riesgo de cederles espacios”.

¿Dos delanteros de inicio? “Queríamos tener un poco más de solidez, al no tener Juan, por su potencial aéreo y ruptura, queríamos tener uno más de control por dentro. Y guardarnos esa bala para más adelante en el partido de poder jugar con un segundo punta”.

Ritmo de Racing de Ferrol. “No me ha sorprendido. Han competido muy bien. Viendo el ritmo de los primeros 20 minutos me preguntaba cuánto se aguantaría así, con dos equipos agresivos, queriendo proponer y atacar. La segunda parte se bajó el pistón, un poco por el resultado. Pero no me ha sorprendido ver al Racing de Ferrol así”.

Esteban Lozano. “Con su energía te lleva a campo contrario, hace que el equipo llega al área, con la repetición e intensidad se ha ganado lo que está teniendo”.

Fran Villalba. “Lo metimos cuando queríamos jugar con dos puntas. Así que tuvimos que ponerlo por fuera. Pero toda la pretemporada lo hizo por dentro”.

Guille Rosas. “El problema de Guille es que ha estado tiempo parado, trabajando con el readaptador. Necesita sumar entrenamientos con el grupo, minutos en competición”.

¿Falta de atrevimiento fuera? “Es distinto este partido con el del Valladolid. Por muchos momentos he visto al equipo queriendo ser el de casa del Mirandés, presionando alto y atacando. Por momentos no he visto a un Sporting guardando porque estaba fuera de casa o especulando”.