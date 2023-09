Miguel Ángel Ramírez valoró como un “subidón” el triunfo conseguido por el Sporting ante el Burgos y prueba de que “estamos queriendo ser mejores”. El entrenador rojiblanco consideró que esta victoria supone un refuerzo de cara a la disputa del derbi asturiano, al que acuden “optimistas, convencidos de que vamos a competir muy bien”. El canario evitó pronunciarse sobre si Roque Mesa cerrará su fichaje por el cuadro gijonés, algo que es cuestión de horas, aunque subrayó que “es un jugador de jerarquía y trayectoria”.

El triunfo. “Siempre es un subidón de alegría. Hemos visto recompensado lo que hacemos en el día a día. Estamos queriendo ser mejores. Siempre se refuerza”.

Los extremos. “Uno, posicionamiento ofensivo (de Gaspar y Hassan) y el comportamiento defensivo. Habíamos insistido en ello durante la semana”.

Mejor en casa. “El segundo partido fuera de casa no tuvo nada que ver con el primero. Con el Racing de Ferrol competimos muy bien. Fuimos mejores de lo que nos dice el resultado”.

Christian Rivera. “Está haciendo las cosas bien. Será importante a lo largo de la temporada, porque él quiere serlo”.

Pascanu, lateral. “Guille no tiene todavía la carga de entrenamiento de Álex. Pensamos que por el comportamiento de los extremos del Burgos, era mejor el perfil de Pascanu”.

Cierre mercado. “La viví con la serenidad que me da la confianza en el grupo que estoy viendo día a día. Ya dije que no íbamos a traer por traer. No se dio lo que queríamos”.

Roque Mesa. “Le conozco de la Unión Deportiva desde que estaba en la base. Es jugador con trayectoria y jerarquía. De momento no tengo ninguna noticia al respecto de él (fichaje). Todo aquello que nos pueda ayudar, si no es delantero, tendría que ser en la posición de medio centro. Lo mismo nos cuestionábamos de Róber Pier (sin pretemporada) y empezó la temporada compitiendo sin estar a su nivel óptima. Es analizar pros y contras”.

Derbi “Optimistas, creyendo en el trabajo que estamos haciendo día a día y convencidos de que vamos a competir muy bien”.

José Ángel. “Es uno de nuestros capitanes, uno de nuestros líderes. Es muy intenso en los entrenamientos, siempre queriendo trabajar y enfocado en el trabajo. Ha entendido el plan de partido y lo ha hecho muy bien. Nos ha dado balón parado”.

Actitud del equipo. “No existe ningún elemento negativo en la plantilla. Estamos aislado de la toxicidad que nos descentre”.

Campuzano. “Nos tendremos que sentar y replantear la situación. Ver a un Campu que nos pueda ayudar a ser competitivo. Se está tratando la situación con respeto, franqueza y honestidad. Con mucha naturalidad. Los profesionales entienden que esto es parte de su profesión. Jeraldino está esperando su momento”.

Fran Villalba. “Se lesiona cuando empezamos la temporada y optamos por un sistema que no hay mediaputa. Eso obliga a actuar en otra posición. Los buenos acaban entrando”.

Nacho Méndez. “Ha hecho un partido de principio a fin. Ha terminado literalmente muerto. Se ha dado por completo. Ha hecho un esfuerzo terrible.

Otero. “Su rendimiento puede ser superior estando en esa última línea. Es una cualidad que tiene, tiene una capacidad de salto espectacular, muy agresivo. Antes lo hacía en banda, y ahora tiene más capacidad de llegar al área. No estamos descubrindo nada.

Derbi. “No sé qué tiene que hacer. Sé cómo puedo ayudar al Sporting para competir mejor. No solo en los derbis. Estamos trabajando mucho para que así sea, pero en el deporte de élite nada te asegura resultados positivos. Lo normal es que ganes cuando estás más cerca de ganar, así que por lo menos, que lo que esté en nuestra mano, lo hagamos. Que hamos una buena semana de entrenamiento, seamos compactos, agresivos, sólidos…”.

Oviedo. “Tiene muy buenos jugadores. Se ha reforzado muy bien. No es solo el hecho de fichar, sino que tienes poco a poco que se vaya amoldando. Está en una situación en la que ha traído gente nueva y empiezan a conocerse. Tienen que empezar a solidificar ese proyecto”.