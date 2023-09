La contracrónica del Sporting: un gol en el 98 que esta vez sí fue válido, un córner de manual y una pareja de referencia

Queipo, estreno con uno de esos goles que prestan mucho más, y que quita la espina del último gol en el minuto 98, anulado por el VAR de forma injusta a Campuzano

Hacía tiempo que El Molinón no vibraba ni se levantaba con tanta fuerza con un gol en ese último suspiro, con una arrancada casi a la desesperada con más corazón que cabeza. Lo más parecido ocurrió la temporada pasada, con aquel polémico gol anulado a Campuzano ante el Alavés, con un fuera de juego inexplicable a día de hoy. Aquel día el VAR aguó la fiesta. Esta vez no ocurrió. Un triunfo de esos que prestan, que dan energía. Otro chute de moral más, como ya sucedió en el partido anterior en casa con tres golazos, que da algo más de fuerza a la parroquia rojiblanca, casi 24 horas después de llevarse el fiasco del cierre de mercado sin fichajes. No llegó el delantero esperado. Pero esa segunda fila del ataque aporta ese plus para conseguir goles. Esta vez fue Queipo. Lo hizo en el día que se estrenaba este curso, con sus primeros minutos de la temporada. Y se estrenó a lo grande. Es cierto que con alguna ayuda del rival, pero al final y al cabo un gol de esos que se saborean más, tres puntos muy apetecibles. Hace un año Dani Queipo era la gran sorpresa del inicio de curso. Abelardo apostó por el canterano en Anduva, en el primer partido de la temporada. Enlazó el extremo cinco titularidades seguidas para empezar. Al final de la campaña el balance fue satisfactorio, con 31 partidos y 3 goles. Ahora, tras el contratiempo de la lesión del verano, Queipo entra con fuerza, con gol y ganas de reivindicarse.

El Molinón hace pleno en el inicio con dos triunfos

El tiempo dirá si El Molinón vuelve a ser ese fortín de antaño. Por el momento seis de seis en casa. Mientras el Sporting da con la tecla fuera, ante su afición los resultados no pueden ser mejores en este comienzo. Este segundo triunfo en casa llegó con algo más de sufrimiento. Un despiste, sin cerrar el partido, provocó las tablas del Burgos. Reaccionó rápido el equipo de Ramírez, que llegó incluso a estrellarse con el larguero, por medio de un fuerte disparo de Nacho Méndez. Queipo dio el triunfo, los seis puntos conseguidos tras cuatro jornadas han llegado en caso. Por ahí se asienta la base, al igual que en una defensa sólida. La propuesta en El Molinón es más atrevida y dinámica que de visitante. Un buen paso para amarrar esos puntos básicos para no sufrir y no caer en la decepción de las dos últimas campañas.

El guante teledirigido de Cote a la cabeza de Otero: un córner de manual

Cote volvió a jugar de inicio en el Sporting. La baja de Pablo García le abrió la puerta de la titularidad. Y lo hizo como al de Roces le encanta, con personalidad, con participación en el juego, presencia en ataque, centros laterales y asumiendo las acciones de estrategia. La temporada pasada fue protagonista en las primeras jornadas, con varias asistencias de gol. Este curso quiere seguir con la misma tónica. Un saque de esquina –delante de donde estaba la afición rival– llegó como un guante a la cabeza de Otero, que puso de cabeza el primero del Sporting. De nuevo la pizarra volvió a funcionar. Una parcela que parece querer aprovechar esta temporada el Sporting. Aunque en este partido hubiese la de cal y la de arena. Porque también el Burgos aprovechó una acción de estrategia para poner las tablas de forma momentánea en el marcador.

Djuka y Otero, pareja de referencia en ataque

De nuevo para jugar en casa Miguel Ángel Ramírez apostó por dos puntas. Otero otra vez como acompañante de Djuka. Éste último se quedó sin marcar y sin la celebración prometida escanciando un culín de sidra. Pero el colombiano repitió como goleador, tras el chicharro que había conseguido ante el Mirandés. Sin el fichaje del delantero, Otero se postula para ser una referencia en el ataque, parece que cuaja bien con Djuka, y apunta que puede ser el "9" titular en el derbi ante el Oviedo de la próxima jornada.

Un año de diversión en las áreas: cinco goles a favor y otros tantos en contra

Cantaban "Los Piratas" aquello de que "el equilibrio es imposible", en uno de sus temas lanzados hace algo más de dos décadas. No lo es sin embargo este año para el Sporting esa armonía, al menos en los goles. Van solo cuatro jornadas, pero el balance deja cinco tantos a favor y la misma cifra en contra. Si algo está claro por el momento es que los partidos del conjunto rojiblanco no son aburridos. Ni en ataque ni en defensa. A los entrenadores no es algo que les guste, por aquello de que son más partidarios de ganar 1-0 que 5-4, por esa sensación del control y de acercarse más a la perfección en ambos aspectos. Pero en el fútbol actual, con todo tan milimetrado, se agradece que se vuelva a ese caos en el que los tantos se impongan a la táctica. Aunque para ello esté ese sacrificio de encajar goles.